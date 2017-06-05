01:57, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Tel Abyad'da PYD binasına ikinci ABD bayrağı





Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde PKK/PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı da asıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde PKK/PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağının asıldığı bildirildi. PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolünde bulunan Tel Abyad ilçesinde gümrük binasının üstündeki ABD bayrakları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyor. Yeni bayrağın DEAŞ'a yönelik başlatılan Rakka operasyonunun ardından asılması dikkati çekti. PKK/PYD'nin çok sayıda mensubunun bulunduğu binaya ilk ABD bayrağı Eylül 2016'da asılmıştı.

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