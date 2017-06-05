03:04, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Trump: Akıllı olmazsak her şey daha beter olacak





ABD Başkanı Trump, Londra'daki terör saldırısına ilişkin, "Akıllı olmazsak her şey daha beter olacak Siyasi doğruluğu bir tarafa bırakıp halkımızın güvenliğine bakmalıyız." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Akıllı olmazsak her şey daha beter olacak. Siyasi doğruluğu bir tarafa bırakıp halkımızın güvenliğine bakmalıyız" ifadelerini kullandı. Başkan Trump, Londra'daki saldırıda 7 kişinin hayatını kaybetmesi ve 48 kişinin ise yaralanmasına rağmen Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ın "Alarma geçmeye gerek yok." şeklindeki sözlerini eleştirdi.

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