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Türkiye ve Dünya gündemi
09:40, 05 Haziran 2017 Pazartesi

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Türkiye ve dünya gündemi / 5 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündemi / 5 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i kabul edecek, ATO Congresium'da 22-26. dönemde görev alan milletvekilleriyle iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/12.30/20.21) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Emek Bürolarınca Litai Otel'de düzenlenen "Kıdem Tazminatı Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00) 

 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Mogan Gölü'nde "Dip Çamuru Şantiye Sahası"nı ve "Sevgi Çiçeği Alanı"nı ziyaret edecek, fidan dikimine katılacak. Kızılay stantını ziyaret edecek Özhaseki, Akmercan Çöpçüler Türküler Korosunu dinleyecek.

(Ankara/11.00/13.00) 

EKONOMİ

1- TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

 

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00/11.45)

2 - Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) 

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) 

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam) 

 

GÜNCEL

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Genelkurmay Karargahı çatı davasının Sincan Cezaevi Kampüsü'nde yapılan duruşmasını şehit aileleri ve yakınlarıyla takip edecek.

(Ankara/13.30) 

 

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Makedonya ile karşılaşacak.

(Üsküp/20.45)

 

ÖZEL HABER

1- 3. Havalimanı hizmete girdiğinde 350 noktaya uçulacak

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "Dünyanın gıptayla izlediği İstanbul 3. Havalimanının hizmete girmesiyle dünya çapında şu anda 282 olan destinasyon sayımızı, 350'ye yükseltmeyi planlıyoruz"

- "Mayıs ayı sonu itibarıyla yüzde 52,5 oranında ilerleme sağlanan 3. Havalimanı, aktarma havalimanı konumunda olacak"

2- ''Türkiye 500 yıllık rövanşı alacak''

- Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu:

- ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla geçen ay Pekin’de imzalanan Kuşak Yol Projesi’yle Türkiye, 500 yıllık bir rövanşı alacak''

- "İpek Yolu, 500 yıllık bir aradan sonra, yeniden Anadolu üzerinden Pekin’den Londra’ya ulaşacak. Türkiye burada muazzam bir konuma geliyor. O yüzden 500 yıllık bir rövanş diyoruz. Türkiye ticari zenginlikler, ticari avantajlar elde edecek"

3- Turizmciler kruvaziyerde gözünü ABD'li turiste dikti

- TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy:

- "ABD'li turistler, dünyada kruvaziyer turizmine en yüksek ilgiyi gösteren turist grubunu oluşturuyor. Dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'nın bu doğrultuda ortaya koyduğu hedef çok büyük önem arz ediyor"

- TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler:

- "Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'nın, 'ABD'li turistlerin daha çok kruvaziyer seferlerine ilgi gösterdiği ve İsrail'in de bu paket turla ilgili iş birliği yapmak istediği' şeklindeki açıklaması biz turizmciler için sevindirici"

 



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