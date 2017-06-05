Guterres, Akıncı ve Anastasiadis ile New York'ta görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daveti üzerine karşı tarafın ısrarcı ön koşullarının neden olduğu tıkanıklığı görüşmek üzere New York'ta olduklarını söyledi.
BM Genel Sekreteri Guterres, Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile BM Genel Merkezi'nde yemekli toplantıda bir araya geldi.
Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Akıncı, "BM Genel Sekreteri'nin daveti üzerine karşı tarafın ısrarcı ön koşullarının yarattığı tıkanıklığı görüşmek üzere New York'tayız." dedi.
Kıbrıs sorunun çözümü konusunda kararlı olduklarını ve bu nedenle Cenevre'de ocak ayında düzenlenen konferansın yeniden yapılması umudu ve beklentisi ile New York'a geldiklerini belirten Akıncı, "Şimdi her zamankinden daha fazla siyasi irade ve kararlılığa ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Akıncı, Şubat 2014'te üzerinde anlaşılan ilkelere ve Cenevre'de 12 Ocak'taki konferansın sonuç bildirgesine bağlı kalınırsa yolun açılabileceğini sözlerine ekledi.
Rum lider Anastasiadis ise "yapıcı bir diyalog" için New York'ta olduklarını söyledi.
Üç saatten fazla süren toplantının ardından Guterres, Akıncı ve Anastasiadis ile ortak açıklama yaptı.
Guterres, 12 Ocak'ta Cenevre'de yapılan konferansta alınan kararlar doğrultusunda haziranda Kıbrıs Konferansı'nın yeniden yapılması konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.
Bütün tarafların güvenlik ve garantiler konusunun her iki toplum için de hayati öneme sahip olduğu konusunda uzlaştığını belirten Guterres, bu konudaki ilerlemenin genel bir anlaşmaya ulaşmada ve iki toplum arasında güven inşa edilmesinde önemli bir unsur olduğunu vurguladı.
BM Genel Sekreteri'nin Özel Danışmanı Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin, Cenevre ve Mont Pelerin'deki Kıbrıs konferansının sonuçlarına dayalı güvenlik ve garantiler konusunun görüşülmesine rehberlik edecek ortak bir belgenin hazırlanmasında tüm taraflarla çalışacağını ifade eden Gutterres, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Liderler, toprak, mülk, yönetim ve güç paylaşımından başlayarak bütün önemli konuları Cenevre'de iki toplumlu müzakerelerde paralel şekilde görüşmeye devam etme konusunda mutabık kaldı. Tüm konular birbirine bağlı olarak müzakere edilecek ve 11 Şubat 2014 tarihli ortak deklarasyona göre bütün konularda uzlaşı sağlanıncaya dek hiçbir anlaşma olmayacak."
Gutterres, Yunanistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nden yetkililerle de görüşeceğini sözlerine ekledi.
Akıncı ve Anastasiadis ise açıklama yapmadı.
BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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