Özbekistan ve Tacikistan sınırlarda anlaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özbekistan ve Tacikistan’ın sınırların belirlenmesi ve bölgede su dağıtımı konusunda anlaştığı bildirildi.
Rusya’nın önemli gazetelerinden Kommersant'ta yayınlanan haberde Özbekistan’ın yeni Devlet başkanı Şevket Mirziyayev’ın katkılarıyla son dönemde komşu ülkeleri Tacikistan ile ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşandığı belirtilerek, devletlerin sınırların belirlenmesi konusunda anlaştığı belirtildi.
İslam Kerimov döneminde sınır belirsizliği ve başka güvenlik nedenleriyle Özbekistan ve Tacikistan arasındaki sınır bölgelere mayınlar döşenmişti.
SU SORUNU ÇÖZÜMÜ YAKIN
Bunun yanında Özbekistan ve Tacikistan’ın Orta Asya bölgesinin en önemli sorunlarından biri olan sınır ötesi su dağılımında da anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.
Tacikistan'ın enerji sorunlarını çözmesi beklenen ve Vahş nehri üzerinde inşaatı devam eden 'Ragun' Hidroelektrik santralinin Özbekistan’ın nehrin suyundan istifade etme kapasitesini azaltması bekleniyor.
Kommersant gazetesinin haberinde bu iki ülkenin sınır ötesi su dağılımı konusunda anlaşmaya varabilmesi için BM gözetiminde uygulanacak Aral Gölü Sözleşmesi'ni yardımcı olacağı bildirildi. Konu ile ilgili açıklamayı Özbekistan parlamentosu alt kanadı başkanı Boriy Alihanov Podrobno.uz sayfasına yaptı.
Alihanov, “Proje BM gözetiminde geliştirilmiştir. Sözleşme bölgede su kaynakları yönetiminin geliştirilmesini, çevre korumayı ve Aral Denizi havzasının ekosistemini iyileştirmeyi içeriyor." diyerek BM Genel Sekreteri Antoniu Gutterish'n Aral Gölü bölgesini ziyaret edeceğini de söyledi.
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Özbekistan ve Tacikistan sınırlar ve bölgede su dağılımı konusunda anlaştı
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