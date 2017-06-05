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Kudüs’ü İstanbul’da yaşatacaklar | FOTO

İnsanlığın Ortak Mirası Kudüs sergisi, bugün Beyazıt'ta saat 13.00’te açılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul, İsrail’in tarihe “6 Gün Savaşı” olarak geçen muharebeler sonrasında, Kudüs’ü tamamen işgal ettiği 5 Haziran 1967’nin 50. yıldönümünde Kudüs sergisine ev sahipliği yapacak. “Ortak Miras Kudüs” ismiyle Beyazıt Meydanı’nda açılacak olan sergi, Kudüs Platformu’nun çabaları, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) desteği ile gerçekleştirilecek. Kudüs tarihini ve önemini üç dönemde anlatan sergi içinde infografikler ve interaktif bölümler de yer alacak.

2017 Kudüs yılı etkinlikleri çerçevesinde Kudüs’ün tarihini, kültürel yapısını ve ruhunu yansıtan bir sergi açılıyor. Kudüs’ün İsrail tarafından bütünüyle işgal edildiği ‘Nekse-toprak kaybetme günü’ olarak bilinen 5 Haziran’da açılışı yapılacak sergide, üç semavi dinin büyük bir kutsiyet atfettiği, onlarca peygamberin yaşadığı, içinde birbirinden kıymetli kutsal mekânların yer aldığı bu şehrin tarihi önemi, çeşitli kronolojik ve tematik başlıklar altında anlatılıyor.

BİR ŞEHİR ÜÇ DÖNEM

Kudüs’ün hikâyesinde; Hz. Muhammed’in (SAV) Mirac hadisesinden  Hz. Ömer’in şehri teslim almasına, Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs aşkından 400 yıllık Osmanlı hakimiyetine,  tarihinin kırılma anlarından biri olan I. Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar yaşananlar ile Mescid-i Aksa alanının tanıtıldığı üç ayrı bölüm yer alacak. “Ortak Miras Kudüs” sergisi için, Kudüs’ün en kıymetli hazinesi Mescid-i Aksa alanında yer alan Roma, Emevi, Haçlı, Eyyübi, Memlük ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi yapıların ve kutsal mekânların detaylı olarak incelenebileceği interaktif bir harita görülebilecek.

TARİHİ KUBBELER İLE KUDÜS’E YOLCULUK

250 metrekarelik bir alana kurulan sergide ziyaretçileri bekleyen bir diğer ilgi çekici nokta ise büyük bir özenle fotoğraflanan Kudüs’ün tarihi kubbelerinin mapping yöntemiyle 6 metre çapındaki gerçek bir kubbeye uygulandığı bölüm olacak. İzleyiciler, Kubbetü’s-Sahra’nın, Kıble Camii’nin yahut Kamame Kilisesi’nin atmosferini birebir oradaymış gibi yaşayacak. Sergiyi gezen her ziyaretçinin dikkati hem Kudüs’ün dini açıdan önemine çekilecek, hem de sergide yaklaşık bin yıl Türkler tarafından idare edilen Kudüs’ün kültür ve medeniyet mirasına vurgu yapılacak. Ayrıca sergiyi gezenler tam 50 yıldır Kudüs halkının işgale karşı verdiği mücadeleye ve çektiği sıkıntılara da tanık olacak.  

OSMANLI ŞEHRİ NASIL İDARE ETTİ?

Zengin içeriğiyle Kudüs’ün ihtişamlı geçmişini izleme imkanı veren bu sergide, Kudüs’teki 400 yıllık Osmanlı idaresinin farklı inançlara nasıl hoşgörüyle yaklaştığı, çeşitli ferman ve tarihi vesikalar ışığında anlatılmaya çalışılacak.

Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan sergi, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü, 13.00’te açılacak. Sergi, 21 Haziran 2017 Çarşamba gününe kadar görülebilir.



İlgili Konular Ortak Miras Kudüs Kudüs
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