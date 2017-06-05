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Gülen vatandaşlıktan çıkarılıyor
Gülen vatandaşlıktan çıkarılıyor

Gülen ve HDP'li Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer ile birlikte 130 kişi üç ay içerisinde Türkiye'ye dönmemesi halinde vatandaşlıktan çıkarılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Haklarında soruşturma yürütülen ve firari durumda olan, aralarında Fetullah Gülen, HDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer ile eski HDP milletvekili Özdal Üçer'in de bulunduğu 130 isim üç ay içinde Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılıyorlar. Listede FETÖ, PKK ve IŞİD'den aranan isimler de var.

Resmi Gazetede yer alan açıklamada şöyle denildi:

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 302'nci, 309'uncu, 310'uncu, 311'inci, 312'nci, 313'üncü, 314'üncü ve 315'inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle haklarında Cumhuriyet Savcılıkları/ Mahkemeler tarafından soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan aşağıdaki kimlik bilgileri yer alan kişilerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29'uncu maddesinin 2'nci fıkrası gereğince bu ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri taktirde anılan Kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlıklarının kaybettirileceği ilanen tebliğ olunur.



İlgili Konular Fetullah Gülen
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