10:29, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,45, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,52 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,72, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,26 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,02 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,45, Yİ-ÜFE'de 0,52 artış gösterdi.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,18, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,72 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 7,74, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 15,26 arttı.

Yİ-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,31, imalat sanayisinde yüzde 0,57 ve suda yüzde 0,72 artarken madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,54 geriledi.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Mayısta ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,97 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

Söz konusu ayda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 0,91 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayısta TÜFE'nin yüzde 0,45 artmasını öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 20 ve en yüksek yüzde 0,83 aralığında yer almıştı.

Öte yandan, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 11,87 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,73'e gerileyeceği hesaplanmıştı.