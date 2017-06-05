Yemen ve Libya da Katar'la diplomatik ilişkilerini kesti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Katar’la diplomatik ilişkilerini kesen bir diğer ülke Yemen oldu. Karara gerekçe olarak Katar’ın Husi milislere destek vermesi gösterildi.
Son olaraksa Libya, Katar’la diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.
Bahreyn, Suudi Arabistan, Mısr ve Birleşik Arap Emirlikleri, 2014 yılında, Katar’ı iç işlerine karışmakla suçlamış ve diplomatik ilişkilerini kesmişti.
Bir FARC mensubunun tutuklanmasının ardından gerillalar devam eden silah bırakma sürecini durdurma tehdidinde bulundu
Al Arabiya'nın haberine göre, Katar'la ilişkilerini kesen 6 ülkeye Maldivler de katıldı.
Katar krizi ile ilgili açıklama yapan Rusya, "Katar’ın uluslararası terörizmi desteklediğini gösteren tüm bilgileri inceleyeceğiz" dedi
Yaklaşık 100 yıl İngiliz sömürgesi olarak kalan Batı Afrika ve Nijerya'nın kaynakları İngiltere'nin sanayileşmesinde kullanıldı
İranlı üst düzey bir yetkili 6 Körfez ülkesinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme kararını, "çözüm değil istikrarsızlık" olarak yorumladı
Kuzey Kore'den yaptırım ve baskılara rağmen nükleer güçlerini oluşturmaktan kaçınmayacağı açıklaması yapıldı
Katar’ın Hamas’ın Batı Şeria ve Gazze ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği bazı isimlerin ülkeyi terk etmesini istediğini doğrularken iki kişinin Doha’dan ayrıldığı açıklandı
Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı olan Katar’la yaşanan diplomatik krizin, dünyada LNG ithalatında da sarsıntı yaratması bekleniyor. Beş ülkenin diplomatik ilişkileri kesme kararı sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.1 artarak 50.48 dolara yükseldi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump’a yakın isimlerle ilişkisi olduğu yönündeki iddialara sert tepki göstererek, "Bu da başka bir saçmalık. Bu tür bilgilerin kaynağı nedir? Bir zamanlar Moskova’ya gelirdi ama kendisiyle asla buluşmadım.” dedi
Tillerson Katar krizinin DEAŞ operasyonlarına etkisi olacağını düşünmediğini körfez ülkelerinde yaşanan anlaşmazlık için kendilerine yardım edebileceklerini söyledi
Katar Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) diplomatik ilişkileri kesme kararından üzüntü duyulduğunu bildirdi
Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve B.A.E. ardından Yemen ve Libya da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesti
BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi
Özbekistan ve Tacikistan sınırlar ve bölgede su dağılımı konusunda anlaştı
Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Libya ve Yemen'de, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti