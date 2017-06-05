10:37, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Yemen ve Libya da Katar'la diplomatik ilişkilerini kesti





Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve B.A.E. ardından Yemen ve Libya da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Katar’la diplomatik ilişkilerini kesen bir diğer ülke Yemen oldu. Karara gerekçe olarak Katar’ın Husi milislere destek vermesi gösterildi. Son olaraksa Libya, Katar’la diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Bahreyn, Suudi Arabistan, Mısr ve Birleşik Arap Emirlikleri, 2014 yılında, Katar’ı iç işlerine karışmakla suçlamış ve diplomatik ilişkilerini kesmişti. ALTI ÜLKE KATAR'LA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESTİ

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