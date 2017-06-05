Güncelleme: 11:21, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Katar krizi petrol fiyatlarını uçurdu





Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı olan Katar’la yaşanan diplomatik krizin, dünyada LNG ithalatında da sarsıntı yaratması bekleniyor. Beş ülkenin diplomatik ilişkileri kesme kararı sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.1 artarak 50.48 dolara yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Arap dünyasında yaşanan diplomatik kriz piyasaları da etkiledi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Yemen ve Bahreyn’in Katar ile diplomatik ilişkileri kesme kararının ardından petrol fiyatları fırladı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.1 artarak 50.48 dolara yükseldi. Asya hisse senetleri de karışık seyretti. Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı olan Katar’la yaşanan diplomatik krizin, dünyada LNG ithalatında da sarsıntı yaratması bekleniyor. Mısır ve BAE'nin Katar'dan yaptığı düzenli LNG ithalatını durdurup durdurmayacağı henüz bilinmiyor. Uzmanlara göre Katar'ın Asya ülkelerine enerji ihracatı gerilimden fazla etkilenmeyecek. ALTI ÜLKE KATAR İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESTİ

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