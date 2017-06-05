Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada güvenlik güçlerince ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 48 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ülke genelinde 29 Mayıs-5 Haziran arasında düzenlenen terör operasyonlarında 48 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada örgütlerle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 548 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 278, DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 50, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 920, sol örgütlerle mücadele kapsamında da 25 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonlarda 30'u ölü, 15'i teslim, üçü sağ olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi.
Batman, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Şırnak ve Tunceli'de yürütülen operasyonlarda örgüt mensuplarınca kullanılan 50 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 19 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.
Güvenlik güçlerince 1 ton 302 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 209 el bombası, 137'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 143 silah ele geçirildi.
Örgütlerin finans kaynaklarına yönelik 66 ilde 669 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda 1 ton 413 kilogram esrar, 287 kilogram eroin, 500 gram kokain, 11 kilogram metamfetamin, 400 gram bonzai, 11 bin 695 uyuşturucu hap ile 1 milyon 8 bin 311 kenevir bitkisi, 590 bin 470 paket kaçak sigara ve 82 ton 286 litre akaryakıt ele geçirildi, bin 9 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca 12 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 105 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında 406'sı denizlerde olmak üzere 2 bin 197 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 70 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere propagandasını yapan, bu örgütleri öven, örgütler ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren bin 258 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 395 kişiden 81'i gözaltına alındı.
Öte yandan, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla ülke genelinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince, 6 bin 686 umuma açık iş yeri ve dernekte, 9 bin 258 personelin katılımıyla "Huzur Ramazan" uygulaması yapıldı. Uygulamalarda aranan 21 şahıs yakalanırken 64 şahıs gözaltına alındı.
Ayrıca, kanuna aykırı faaliyetleri tespit edilen 2 bin 829 kişi ile 314 umuma açık iş yeri ve derneğe 855 bin lira para cezası uygulandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla toplam 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı
Son bir haftada güvenlik güçlerince ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 48 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı
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