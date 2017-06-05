ABD'den Katar krizini çözmeye yardım teklifi

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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Sekreteri Jim Mattis Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, bazı Körfez ülkelerinin Katar ile olan ilişkilerini terörle mücadeleyi bozma yönünde sert bir karar almayı beklediklerini söyleyerek görüşlerini dile getirdiler.
Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya ve Bahreyn, Pazartesi günü Katar ile olan ilişkilerini Körfez İşbirliği Konseyi'nin en güçlü üyeleri arasındaki benzeri görülmemiş bir ihlalle terörizmi desteklemekle suçladı.
Koordineli hareket, Katar'ın dünyanın en eski İslamcı hareketi olan Müslüman Kardeşler'e verdiği destekle ilgili bir anlaşmazlığı çarpıcı bir biçimde artırıyor.
Tillerson, Avustralyalı ve ABD dışişleri ve savunma abakanları rasındaki görüşmelerden sonra Sidney'de gazetecilere verdiği demeçte, "Bölgedeki terörizme karşı ya da terörle birleşik bir mücadele üzerinde herhangi bir etkiye sahip olacağını beklemiyorum" dedi.
Bölge, DEAŞ'a karşı savaşta ABD ordusu için önemli bir rol oynuyor. Bahreyn, Ortadoğu ve Orta Asya denizlerini devriye gezen ABD Donanmasının Beşinci Filosunu barındırırken, Katar, ABD'nin bölgedeki militanlara karşı hava saldırıları gerçekleştirdiği Al Udeid Hava Üslerine ev sahipliği yapıyor.
YPG - SURİYE - DEAŞ - RAKKA
Karar, DEAŞ ile mücadelede kritik bir anda ortaya çıkıyor. Suriye Kürt YPG milisleri Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD tarafından desteklenen Suriye güçlerinin DEAŞ'ın Suriye "başkenti" olan Rakka'yı ele geçirmelerinin birkaç gün uzakta olduğunu söyledi.
ABD liderliğindeki koalisyonun desteklediği Kürt ve Arap militanların ittifakı olan Suriye Demokratik Güçleri (KKTC) Kasım ayından bu yana Batı'ya saldırı planladığı şehirden DEAŞ'ı çıkarmak için çok aşamalı bir operasyon çerçevesinde Rakka'yı kuşattı. .
Tillerson, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini kendi farklılıklarını çözmeye çağırarak, ABD'nin ülkelerinin farklılıklarına hitap etmesine yardımcı olmak için bir rol oynamaya istekli olduğunu söyledi.
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Tillerson Katar krizinin DEAŞ operasyonlarına etkisi olacağını düşünmediğini körfez ülkelerinde yaşanan anlaşmazlık için kendilerine yardım edebileceklerini söyledi
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