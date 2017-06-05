11:57, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Hamas'ın iki üyesi Katar'ı terketti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar yönetiminin bazı Hamas yetkililerinin ülkeyi terk etmelerine ilişkin haberleri Filistin kaynaklarınca doğrulandı.

Haaretz'den Jack Khoury'nin haberine göre Filistin kaynakları, üst düzey Hamas üyelerinin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Hamas temsilcileri ile iletişimde oldukları gerekçesiyle Doha’dan ayrılmalarının talep edildiğini doğruladı.

Buna göre Batı Şeria ile bağlantılı olduğu iddia edilen ordu komutanı Salih al-Arouri ve tutuklu mübadele anlaşmasının bir parçası olarak serbest bırakılan Musa Dudin, Katar'dan ayrıldı.

Hafta sonu, Lübnan'da yayın yapan haber sitesi Al Mayadeen, Katar hükümetinin Hamas liderliğine ülkenin başkenti Doha'yı terk etmesi istenen Hamas yetkililerinin bir listesini ilettiği bildirilmiş ancak Hamas sözcüsü haberi yalanlamıştı.

Doğrulamanın Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen ve Libya’nın Katar’la diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Katarlı yetkililer ise alınan kararı tam anlamıyla desteklemediklerini ancak yurt dışından gelen yoğun baskılar nedeniyle bu kararın alındığını savundu.