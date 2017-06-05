12:16, 05 Haziran 2017 Pazartesi

20 ilde jandarmaya FETÖ operasyonu: 35 gözaltı





FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla toplam 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla 16 subay, 19 astsubay toplam 35 muvazzaf jandarma personelin gözaltına alındığı bildirildi.

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