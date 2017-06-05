20 ilde jandarmaya FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla 16 subay, 19 astsubay toplam 35 muvazzaf jandarma personelin gözaltına alındığı bildirildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla toplam 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı
Son bir haftada güvenlik güçlerince ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 48 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,45, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,52 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,72 , yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,26 oldu.
Gülen ve HDP'li Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer ile birlikte 130 kişi üç ay içerisinde Türkiye'ye dönmemesi halinde vatandaşlıktan çıkarılacak
İnsanlığın Ortak Mirası Kudüs sergisi, bugün Beyazıt'ta saat 13.00’te açılıyor
Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini 0,5 puan artırarak yüzde 3,5'e yükseltti. Türkiye, yapılan yukarı yönlü revizyonlarla büyüme beklentileri en fazla yükseltilen ülke oldu
Bingöl'ün Genç ilçesindeki 30 köy ve mahallelerde, PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Hopa Belediye Başkanlığına gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette Balıklı ve Güneşli Şelalelerini tabiat parkı ilan eden Bakanlık olurunu imzaladı
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi bu ayın sonu itibarıyla Türkiye tarafı tamamlanmış olacak. Bu raylarda tren çalışabilir hale gelecek
Ressam Mübin Orhon'un 1965 yılı imzalı "Le Havre" isimli eseri, 378 bin 780 liradan alıcı bularak müzayedede satışı yapılan en pahalı eser oldu
Başbakan Londra’da gerçekleşen terör saldırıları nedeniyle İngiltere Başbakanı May’e bir taziye mesajı gönderdi.
Silopi ilçesinde 1 biksi silah ile 21 el bombası ve 5 bin mermi ele geçirildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, hayatını kaybeden Savaş Kabasakal'ın kardeşini telefonla arayarak, taziyelerini iletti
Zeytinliklerin imara açılıp açılmayacağı konusunda açıklama yapan Yıldırım, yatırım alanlarının zeytinliklere zarar vermeyecek şekilde 3 kilometre uzaklıklarına yapılacağını söyledi
Dışişleri Bakanlığı, Londra'daki terör saldırıları hakkında, "Alçakça işlenen bu saldırıları en güçlü ifadelerle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
Yunanistan’ın Midilli Adası’na Ayvacık'tan geçmeye çalışan 40 yabancı uyruklu yakalandı.