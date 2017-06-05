12:15, 05 Haziran 2017 Pazartesi

FETÖ'nün Ruanda'daki okulu kapatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı faaliyet gösteren tek okul kapatıldı.

uanda Eğitim Bakanı Dr. Papias Musafiri Malimba, başkent Kigali'de "Hope Academy" adıyla faaliyet gösteren FETÖ yapılanmasına ait okulun 2 Haziran Cuma günü kapatıldığını duyurdu.

Bakan Malimba, okul müdürü Volkan Sertkaya'ya gönderdiği resmi yazıda, "Türk tarafının hassasiyetleri" ve "Ruanda devletinin çıkarlarını" göz önünde bulundurarak, okulun tüm faaliyetlerinin geçen cuma günü itibarıyla durdurulması için gerekli önlemlerin alınması ve kapatılması talimatını verdi.

Ruanda'da FETÖ'ye ait tek okul olarak bilinen "Hope Academy" 2012 yılında açılmıştı. Anaokul, ortaokul ve liseden oluşan okul, diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi ülkenin gelir seviyesi yüksek kesimine hitap ediyordu.

Ruanda Dışişleri Bakanı Louise Mushikiwabo, FETÖ'yle mücadelede Türkiye ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirterek, "Burada iş yapmalarına ve yaşamalarına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin ileri düzeyde olduğunu ifade eden Mushikiwabo, "Türk halkına kapılarımız sonuna kadar açık. Türk hükümeti ve Kigali Büyükelçisi ile bu konudaki iletişimimiz de devam ediyor. Mevkidaşımla da konuştuk zaten. Bu ülkeye yerleşen Türk vatandaşlarıyla ilgili şunu net olarak ortaya koyduk, Türk devletine karşı yürütülen herhangi bir faaliyete bu ülkede müsamaha gösterilmeyecek. Değişik kanallardan bu tavrımızı net ve açık olarak bildirdik. Dolayısıyla, biz ülkemizde Türk devletine karşı çalışan herhangi bir kişiye izin vermeyeceğiz. Burada iş yapmalarına ve yaşamalarına asla izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bakan Mushikiwabo, Ruanda'ya kaçan FETÖ üyelerine şu ifadelerle seslenmişti:

"Ruanda'da hukuku çiğneyemezsiniz. Türkiye'de hukuku ihlal edip Ruanda'ya kaçıp burada saklanamazsınız. Bu konuda bizim duruşumuz çok güçlü ve Türkiye'ye de açık şekilde bunu bildirdik. Ruanda, bizim için dost bir ülke olan Türkiye'ye zarar veren insanların sığınacağı güvenli bir liman değildir."

Ruanda Ticaret ve Sanayi Bakanı François Kanimba da Türkiye'den kaçarak Ruanda'da çeşitli faaliyetlerde bulunan örgüt üyelerine yönelik Türkiye ile "tam iş birliğine" hazır olduklarını ifade etmişti.

Kanimba, "Türkiye ile kuvvetli ve elverişli bir ortaklığımız söz konusu. Bu iş birliğini devam ettirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için oldukça stratejik ve anahtar konumunda." diye konuşmuştu.