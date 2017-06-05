12:30, 05 Haziran 2017 Pazartesi

İran'dan Katar krizine ilk açıklama





İranlı üst düzey bir yetkili 6 Körfez ülkesinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme kararını, "çözüm değil istikrarsızlık" olarak yorumladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yardımcılarından Hamid Ebu Talebi bu sabah başlayan Katar krizi ile ilgili Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Diplomatik ilişkileri kesmek ve sınırları kapatmak, krizi çözmenin yolu değil. Daha önce de söylediğim gibi saldırganlık ve işgal, yalnızca istikrarsızlığa yol açar."

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.