12:41, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Rusya 'Katar iddialarını' inceleyeceğini açıkladı





Katar krizi ile ilgili açıklama yapan Rusya, "Katar’ın uluslararası terörizmi desteklediğini gösteren tüm bilgileri inceleyeceğiz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Üst Düzey Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Sputnik’e verdiği demeçte; Rusya’nın, Körfez ülkeleri tarafından dillendirilen Katar’ın teröre sponsor olduğuna dair iddiaları yakından inceleyeceğini söyledi. Ozerov, konuşmanın devamında ”Elbette Mısır, Suudi Arabistan ve onlara katılan ülkelerin iddia ettiği gibi Katar’ın uluslararası terörizmi desteklediğini gösteren tüm bilgileri dikkatlice inceleyeceğiz ” dedi. Bugün; Bahreyn, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Libya Katar ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

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