12:53, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Maldivler de Katar ile ilişkisini kesti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin İran’ı destekleyen açıklamalar yaptığına yönelik haberlerin Arap ülkeleri arasında neden olduğu kriz daha da derinleşti. Al Arabiya'nın haberine göre, Katar'la ilişkilerini kesen 6 ülkeye Maldivler de katıldı.

Bu sabah Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, ve Libya Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamıştı.