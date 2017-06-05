13:09, 05 Haziran 2017 Pazartesi

FARC silah bırakmamakla tehdit etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kolombiya'da Kolombiya Devrimci Silahı Güçleri (FARC) gerillaları hükümetle geçen yıl yapılan barış anlaşması kapsamında sürdürülen silah bırakma sürecini durdurmakla tehdit etti.

BBC'de yer alan habere göre FARC lideri, "Timochenko" kod adlı Rodrigo Londono, bir FARC mensubunun güvenlik güçleri tarafından tutuklanmasının ardından pazar gece saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, hükümetin anlaşma şartlarını bir kez daha ihlal ettiğini ve bu koşullarda silah bırakma sürecini askıya alabilecekleri konusunda uyardı.

Londono, ayrıca anlaşmanın koşullarının yerine getirilmesinin takibi için "uluslararası izleme mekanizması" talep edeceklerini belirtti.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, FARC mensubunun tutuklanmasının "yanlış anlaşılmadan" kaynaklandığı ve sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Santos, hükümetin çözüm süreci için öngördüğü zaman takviminde bir değişiklik olmadığını vurguladı.

20 Haziran'da sonuçlanması beklenen süreç kapsamında binlerce gerilla silah bırakmış bulunuyor.

FARC liderinin uluslararası izleme mekanizmasından neyi kastettiği bilinmiyor. Zira Birleşmiş Milletlerin (BM) halihazırda Kolombiya'da anlaşmanın uygulanmasını izleyen bir misyonu mevcut.

Kolombiya hükümetiyle Marksist gerillalar arasında 50 yıldan fazla süredir devam eden çatışmalarda 260 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 6 milyon sivil iç göçe zorlandı.