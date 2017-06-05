13:19, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Londra saldırganlarının kimlikleri açıklanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Polis, bu sabah kentin doğusundaki Newham ve Barking'de iki adrese baskın yapıldığını ve "bazı gözaltılar" yapıldığını açıkladı. Baskın yapılan evlerde aramaların sürdüğü bildirildi.

Dün Barking'de 4 ayrı adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan 12 kişiden birinin ise serbest bırakıldığı duyuruldu. Dün gözaltına alınan 7 kadın ile 4 erkek ise hala gözaltında.

Gözaltıların büyük çoğunluğunun saldırganlardan birine ait olduğu iddia edilen evde yapıldığı belirtiliyor.

SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

İngiliz polisi, saldırganların kimliklerinin belirlendiğini ancak soruşturmanın selameti için açıklanmadığını kaydetti. Saldırganların kimliğinin gün içinde açıklanması bekleniyor.

LONDRA KÖPRÜSÜ YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI

Saldırganların kullandıkları minibüsle yayaları ezdikleri Londra Köprüsü ise bu sabah yeniden yaya trafiğine açıldı.

Öte yandan Başbakan Theresa May üst düzey güvenlik ve istihbarat bürokratlarının da katılımıyla yeni bir acil durum kabine toplantısı (COBRA) yapıyor. May'in toplantının ardından ülkedeki terörle mücadele politikasıyla ilgili bazı açıklamalarda bulunması bekleniyor.