Türkiye'den Katar konusunda yaşanan krize ilk tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye'den Katar konusunda yaşanan uluslararası krize ilk tepki basın toplantsı sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.
Bakan Çavuşoğlu, 'Mevcut tablodan üzüntü duyduk. Durumun normalleşmesi için destek veririz' dedi.
Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Katar ile diplomatik ilişkileri kesti. Dört ülkeye saatler sonra Yemen ve Libya da katıldı. Katar'ın 'terörist' gruplara destek verdiğini savunan ülkeler, Doha yönetiminin bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini ileri sürüyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları için öğrenci başvuruları 19-25 Haziran'da alınacak
Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'la 6 ülkenin diplomatik ilişkilerini kesmesiyle ilgili, "Mevcut tablodan üzüntü duyduk. Durumun normalleşmesi için destek veririz" dedi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla toplam 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı
Son bir haftada güvenlik güçlerince ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 48 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,45, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,52 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,72 , yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,26 oldu.
Gülen ve HDP'li Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer ile birlikte 130 kişi üç ay içerisinde Türkiye'ye dönmemesi halinde vatandaşlıktan çıkarılacak
İnsanlığın Ortak Mirası Kudüs sergisi, bugün Beyazıt'ta saat 13.00’te açılıyor
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Bingöl'ün Genç ilçesindeki 30 köy ve mahallelerde, PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi bu ayın sonu itibarıyla Türkiye tarafı tamamlanmış olacak. Bu raylarda tren çalışabilir hale gelecek
Ressam Mübin Orhon'un 1965 yılı imzalı "Le Havre" isimli eseri, 378 bin 780 liradan alıcı bularak müzayedede satışı yapılan en pahalı eser oldu
Başbakan Londra’da gerçekleşen terör saldırıları nedeniyle İngiltere Başbakanı May’e bir taziye mesajı gönderdi.
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AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, hayatını kaybeden Savaş Kabasakal'ın kardeşini telefonla arayarak, taziyelerini iletti