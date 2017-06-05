14:21, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Afganistan'daki saldırılara Cemiyet-i İslami Partisinden tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan Dışişleri Bakanı ve Cemiyet-i İslami Partisi Lideri Selahaddin Rabbani, Devlet Başkanı Aşref Gani'nin Güvenlik Danışmanı Hanif Atmar dahil tüm güvenlik yetkililerinin görevden alınmasını istedi.

Rabbani, Kabil'de yaptığı basın toplantısında, iki gün önce Afganistan Senatosu Başkan Yardımcısı Alem İzzedyar'ın oğlunun cenaze töreninde gerçekleştirilen saldırıların aslında Cemiyet-i İslami Partisine yönelik bir saldırı olduğunu öne sürdü.

Güvenlik yetkililerinin görevden alınarak yerine yeni kişilerin atanması gerektiğini ifade eden Rabbani, Kabil'deki son saldırıların ciddi soruşturulmasını ve saldırı emrini verenlerin yakalanmasını istediklerini söyledi.

Rabbani, partisinin güvenlik güçlerine her zaman saygı duyduğunu ancak protestocuların üzerine ateş açan güvenlik görevlilerinin halk nezdinde terörist gibi göründüğünü belirtti.

Güvenlik birimlerinin terör saldırılarını önlemekte başarısız olduğunu dile getiren Rabbani, bu birimlerdeki bazı kişilerin teröristlerle ilişkisinin olduğunu ileri sürdü.

Rabbani, ''Eğer hükümet bizim isteklerimize olumlu yanıt vermezse biz de ona göre bir yol haritası çizeriz'' dedi.

İki gün önce Afganistan Senatosu Başkan Yardımcısı Alem İzzedyar’ın oğlu Salem İzzedyar'ın cenaze töreninde peş peşe düzenlenen 3 bombalı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Cenaze törenine Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani ve Cemiyet-i İslami Partisinin üst düzey yetkilileri katılmıştı.