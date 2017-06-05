Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter FETÖ'den tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ operasyonları kapsamında tutuklandığı öğrenildi.
Eski Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Ekrem Yeter, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeter, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Özgür Kamışlık tarafından sorgulanan Yeter, tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İfade işleminin ardından nöbetçi hakimlik, Yeter’in "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmasına hükmetti.
Daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Yeter'in, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı olduğu öğrenildi.
Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı
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