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Bülent Arınç’ın damadı FETÖ'den gözaltına alındı
Bülent Arınç’ın damadı FETÖ'den gözaltına alındı

Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Yeter, daha önce KHK ile kamu görevinden alınmıştı.



İlgili Konular FETÖ soruşturması Bülent Arınç
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