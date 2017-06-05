14:51, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Bülent Arınç’ın damadı FETÖ'den gözaltına alındı





Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Yeter, daha önce KHK ile kamu görevinden alınmıştı.

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