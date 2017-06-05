15:27, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Karadağ'ın NATO üyeliği resmen başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Karadağ'ın NATO üyeliği, tüm müttefiklerin onayının ardından bugün resmen başladı. İttifakın 29. üyesi olan Karadağ için çarşamba günü Brüksel'deki NATO karargahında tören düzenlenecek.

Karadağ Başbakanı Dusko Markovic ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılacağı törende diğer müttefik üye bayraklarının yanına Karadağ bayrağı eklenecek.

Yaklaşık iki bin askerden oluşan orduya sahip Karadağ'ın yıllık savunma harcaması 69 milyon dolar civarında.

Coğrafi konumu nedeniyle NATO'ya önemli kazanım sağlayacak Karadağ'ın üyeliğinin ardından ittifak, Bosna Hersek'e ait 20 kilometrelik alan hariç İtalya'dan Yunanistan'a kadar uzanan Adriyatik denizi kıyılarına hakim olacak.

Karadağ'ın üyeliği, NATO'nun 2009 yılında Arnavutluk ve Hırvatistan'a kapılarını açtıktan sonra ilk genişlemesi.

RUSYA KARŞI

Sırbistan'dan 2006 yılında ayrılan Karadağ ile Rusya'nın yakın ilişkileri bulunuyor. İki Slav ülkesi arasında ticari, diplomatik, tarihi, dini ve kültürel bağlar bulunuyor.

NATO'nun 2015 yılındaki davetinin ardından Karadağ'ın ittifaka üyeliği için görüşmeler başlamış, bunun üzerine Rusya, Karadağ'ın üyeliğine karşı olduğunu açıkça dillendirmişti.

Karadağ meclisinin nisan ayında protokolü imzalaması sonrasında Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Karadağ'ın NATO üyeliğinin büyük bir hata olduğunu düşünüyoruz. Balkanlar ile Avrupa'daki istikrara zarar verecek bu hamle, ülke halkının çıkarlarına aykırı." ifadeleri yer almıştı.