Trump'tan Londra'daki saldırı sonrası 'vize yasağı' çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'daki terör saldırısının ardından Twitter'dan bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik getirmek istediği vize yasağının gerekliliğini savunan paylaşımlar yaptı.
Trump, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımlarda, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülke vatandaşlarına getirilen vize yasağının gerekli olduğunu savundu ve halen Yüksek Mahkemede görüşülen yasağın uygulanması için gereken adımların atılacağını ima etti.
"İnsanlar, avukatlar ve mahkemeler ne derse desin, ihtiyacımız olan şey vize yasağıdır." diye yazan Trump, Federal Bölge Mahkemesinin yasağı iptal eden kararının ardından Adalet Bakanlığının temyiz için başvurduğu Yüksek Mahkemeye yasağın hafifletilmiş versiyonunu sunmuş olmasını eleştirdi.
Trump, paylaşımlarını şöyle sürdürdü:
"Adalet Bakanlığı vize yasağının orijinal halini savunmalıydı, Yüksek Mahkemeye sunulan hafifletilmiş, siyaseten doğru olan halini değil."
"Adalet Bakanlığı, vize yasağının yumuşatılmış versiyonuyla ilgili hızlandırılmış yargılama talep edip ardından çok daha sert bir versiyonu savunmalı!"
ABD Başkanı, mahkeme sonucu ne olursa olsun ülkeye girişlerde detaylı güvenlik kontrollerinin derhal yürürlüğe konulacağını bildirdi.
Trump, "Her halükarda, güvenliği sağlamak için ülkeye giren herkese detaylı güvenlik kontrolleri yapacağız. Mahkemeler çok yavaş ve siyasi!" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Londra'daki terör saldırısının ardından, "İnsanlar, avukatlar ve mahkemeler ne derse desin, ihtiyacımız olan şey vize yasağıdır." ifadelerini kullanarak bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik getirmek istediği vize yasağının gerekliliğini savundu
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