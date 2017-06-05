15:31, 05 Haziran 2017 Pazartesi

MEB'in yaz kursları 3 Temmuz'da başlayacak





Milli Eğitim Bakanlığınca, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları için öğrenci başvuruları 19-25 Haziran'da alınacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları için öğrenci başvuruları 19-25 Haziran'da alınacak. 3 Temmuz'da başlayacak kurslar, 27 Ağustos'ta sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları için işlem takvimi paylaşıldı. Buna göre, öğretmen başvurularının alınması ve il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması işlemleri, 12-18 Haziran'da yapılacak. Öğrenci başvuruları ise 19-25 Haziran'da alınacak. Sınıfların oluşturulması 26 Haziran-2 Temmuz'da olacak. 3 Temmuz'da başlayacak kurslar, 27 Ağustos'ta sona erecek.

İlgili Konular MEB

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.