16:24, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Güney Kore'de bakan yardımcısı görevinden uzaklaştırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Kore'de, ABD'nin kurduğu Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin bazı parçalarının ülkeye gizlice sokulduğu iddiaları üzerine açılan soruşturma kapsamında bir bakan yardımcısı görevinden uzaklaştırıldı.

Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ofisinden yapılan açıklamada, Savunma Politikasından Sorumlu Bakan Yardımcısı Wee Seung Ho'nun, bakanlık yetkililerine, Seul yönetiminden izin alınmadan kurulumu gerçekleştirilen dört füze fırlatma platformu hakkında rapor yazmamaları talimatı verdiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Yoon Young-chan da Wee'nin müfettişlere, ABD ve Güney Kore ordularının fırlatma platformlarının ülkeye sokulduğundan kamuoyunu haberdar etmeme kararı aldığını, dolayısıyla konuyla ilgili rapor yazılmamasını istediği yönünde ifade verdiğini aktardı. Yoon, "Bu, hoş göreceğimiz bir şey." dedi.

Wee ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, THAAD kapsamında Seul yönetiminden izin alınmadan kurulumu gerçekleştiği anlaşılan dört füze fırlatma platformu hakkında devlet başkanının talimatıyla özel bir soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Söz konusu platformların THAAD kapsamında Seul yönetiminin bilgisi dahilinde kurulan iki üniteye ek olarak ülkeye sokulduğu kaydedilmişti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Yoon, basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede, "Başkan Moon, dört ilave füze platformunun ülkeye nasıl sokulduğu, bu kararı kimin aldığı, kararın neden halka açıklanmadığı ve neden yeni yönetimin bugüne kadar konu hakkında bilgilendirilmediğinin açıklığa kavuşturulması için talimat verdi." demişti.

THAAD unsurları, Güney Kore'ye 8 Mart'ta ulaşmaya başlamış, sistemin kurulumuna ise geçen ay başlanmıştı.

10 Mayıs'ta göreve başlayan Moon, muhalefetteyken THAAD'ın kurulumuna karşı tutumuyla biliniyordu. Hükümetin ABD'ye sistemi ülkeye kurma izni vermesinde bir usul hatası olduğunu vurgulayan Moon, bu konuda parlamentonun onayının alınması gerektiğini savunmuştu.