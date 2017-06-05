16:34, 05 Haziran 2017 Pazartesi

ABD'nin Orlando kentinde saldırı: 5 ölü





ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Orlando kentinde silahlı saldırı düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Orlando kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Orlando Polis Departmanı (OSCO) tarafından yapılan açıklamada, endüstriyel bir alanda silahlı saldırı gerçekleştiği belirtilirken, saldırgan da dahil 5 yaralının bulunduğu ifade edildi. Polis, olayın boyutuyla ilgili detaylı bilgilerin kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu. OSCO'nun resmi Twitter hesabından, "Şu anda bu trajik olayı inceliyoruz ve kısa süre içinde kesin bilgilere ulaşacağız" dendi.

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