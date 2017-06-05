16:57, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Körfez ülkelerine çağrı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, söz konusu ülkelere kendi aralarındaki görüş ve yaklaşım farklılıklarını diyalog yoluyla çözmeleri temennisinde bulunarak, dost ve kardeş ülkeler arasında yaşanan bu anlaşmazlığa en kısa sürede çözüm bulunması hususunda üzerine düşeni yerine getirmeye hazır olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın bu sabah Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme ve Katar'a yönelik bazı yaptırımlar uygulamaya koyma kararı aldıkları öğrenilmiştir. Bu karardan büyük üzüntü duyuyoruz" ifadesi yer aldı.

Bölgenin çeşitli ülkelerde devam eden krizler nedeniyle derin bir istikrarsızlıktan geçtiği vurgulanan açıklamada, "Böyle bir dönemde bölgesel dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'nin stratejik işbirliği içinde olduğu, bölgesel barış, güvenlik ve istikrar bakımından önemli bir role sahip bulunan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyelerinin kendi aralarındaki görüş ve yaklaşım farklılıklarını diyalog yoluyla çözmeleri en halisane temennimizdir" denildi.

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"Terörizmle mücadele başta olmak üzere bölgemizin karşı karşıya olduğu tehdit ve sınamalarla, ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele edilebileceği unutulmamalıdır. Türkiye, bölgesinin sorumlu bir aktörü ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Zirve Dönem Başkanı olarak dost ve kardeş ülkeler arasında yaşanan bu anlaşmazlığa en kısa sürede çözüm bulunması hususunda üzerine düşeni yerine getirmeye hazırdır."