Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:23, 05 Haziran 2017 Pazartesi
Bilim Teknoloji
17:43, 05 Haziran 2017 Pazartesi

  • Paylaş
NASA kütle çekimsel dalgaları üçüncü kez kayda aldı
NASA kütle çekimsel dalgaları üçüncü kez kayda aldı

Dünya'dan üç milyar ışık yılı ötede çarpışarak birleşen iki dev kara delikten yayılan kütle çekimsel dalgalar yeryüzüne ulaştığı anda kayda geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, "kütle çekimsel dalgalar" denilen evrenin uzam-zaman eğriliğindeki titreşimleri üçüncü kez kayda aldı.

NASA, Lazer İnterferometre Kütle Çekimsel Dalga Gözlemevi'nin (LIGO), üç milyar yıl ışık yılı ötede iki dev kara deliğin çarpışmasıyla ortaya çıkan kütle çekimsel dalgalarının 4 Ocak 2017'de Dünya'da kaydedildiğini bildirdi.

Daha önce 2015 yılında eylül ve aralık aylarında Dünya'dan bir buçuk milyar yıl ötede çarpışarak birleşen, kara deliklerin yarattığı kütle çekim dalgalarını iki kez kayda geçiren gözlemevi, çarpışmadan sonra oluşan kara deliğin Güneş'ten 49 kat büyük olduğunu belirtti.

Fizikçi Albert Einstein'ın ilk kez genel görelilik teorisiyle ortaya atılan kütle çekimsel dalgalar söz konusu gözlemlerden önce yalnızca dolaylı olarak biliniyordu.

"LIGO'nun kayıtlarına kadar evren ile ilgili bildiğimiz her şey ışıktan geliyordu." diyen LIGO grubu baş araştırmacısı Tyson Littenberg, "Kütle çekimsel dalga gözlemleri sayesinde kainatın esrarengiz nesnelerini ve olaylarını kavramak için artık elimizde yeni bir araç var." ifadelerini kullandı.

NASA bilim adamları gözlemin sonuçlarına dair değerlendirmelerini "Physical Review Letters" dergisinde yayımladı.



İlgili Konular NASA
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Bilim Teknoloji Haberleri
NASA kütle çekimsel dalgaları üçüncü kez kayda aldı
NASA kütle çekimsel dalgaları üçüncü kez kayda aldı

Dünya'dan üç milyar ışık yılı ötede çarpışarak birleşen iki dev kara delikten yayılan kütle çekimsel dalgalar yeryüzüne ulaştığı anda kayda geçirildi
Astronomi ve Gök Bilim Şenlikleri sona erdi
Astronomi ve Gök Bilim Şenlikleri sona erdi

Düzce'de üç gün süren Astronomi ve Gök Bilim Şenlikleri son gününde. Astronomi eğitmeni Koçer, "Bu yıldan itibaren orta öğretimdeki fen bilgisi kitaplarında astronomi konuları, içerik olarak artarak devam edecek" dedi
Google Chrome reklamları engelleyecek
Google Chrome reklamları engelleyecek

Google, internet tarayıcı programı Chrome'un gelecek sene piyasaya sürülecek yeni versiyonunun internetteki reklamları önleyeceğini duyurdu
Skype yenilendi
Skype yenilendi

Skype'deki yenilikler sayesinde kullanıcılar konum, fotoğraf, görüntü ve önemli anlarını paylaşabilecek
Japonya kendi GPS'ini oluşturuyor
Japonya kendi GPS'ini oluşturuyor

Japon GPS'i Michibiki'nin parçasını oluşturacak uyduyu taşıyan roket ülkenin güneyindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
Bilgisayar korsanları NSA'dan çalıntı yazılımları satacak
Bilgisayar korsanları NSA'dan çalıntı yazılımları satacak

WannaCry saldırısının arkasında olduğu düşünülen grup, NSA'dan çalındığı iddia edilen casus yazılımları satışa çıkaracağını ilan etti
WannaCry dil analizinde Çin iddiası
WannaCry dil analizinde Çin iddiası

WannaCry virüsünün dil analizi Çinli korsanları işaret ediyor
Juno Jüpiter'in kutuplarındaki dev kasırgaları görüntüledi
Juno, Jüpiter'in kutuplarındaki dev kasırgaları görüntüledi

Jüpiter'in ilk kez yakından gözlenen kutup bölgelerinde, ekvator ekseninde görülen statik hava akımlarının aksine dev kasırgaların oluştuğu türbülans alanları görülüyor
Cüce gezegenin yörüngesinde uydu keşfedildi
Cüce gezegenin yörüngesinde uydu keşfedildi

Güneş Sistemi'nin dış kısmında Kuiper Kuşağı'nda yer alan 3. en büyük cüce gezegenin yörüngesinde bir uydu keşfedildi
Tek bir hatıra için beynin uzak bölgeleri harekete geçiyor
Tek bir hatıra için beynin uzak bölgeleri harekete geçiyor

Amerikalı bilim adamları, tek bir hatırayı depolamak için beynin birbirinden uzak bölümlerinin harekete geçtiğini tespit etti
2 milyar yıllık fosil Çankırı'da sergilenecek
2 milyar yıllık fosil Çankırı'da sergilenecek

Çankırı'da, 2 milyar yıllık "siyanobakteri fosili" sergilenecek.
Fen Lisesi öğrencileri görme engelliler için 'kıble bulucu cihaz' yaptılar
Fen Lisesi öğrencileri görme engelliler için 'kıble bulucu cihaz' yaptılar

Bayburt'ta lise öğrencileri, görme engellilerin namaz kılmalarını kolaylaştırmak amacıyla kıble yönünü bularak kişiyi sesli komut sistemiyle yönlendiren cihaz tasarladı
Siber saldırılar basit önlemlerle engellenebilir
Siber saldırılar basit önlemlerle engellenebilir

GTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göktürk, "Sosyal medya hesapları yahut diğer e-posta ya da benzeri hesaplarla diğer sitelere kolay giriş yolunun tercih edilmemesi gerekmektedir. Bu sitelerin sadece şifre toplamak amacıyla kurulmuş olması ihtimali büyüktür" dedi
3D yazıcılarda üretilen yumurtalıklarda üreme sağlandı
3D yazıcılarda üretilen yumurtalıklarda üreme sağlandı

Üç boyutlu yazıcılarda üretilen biyo-protez fare yumurtalıklarının yerleştirildiği fareler sağlıklı yavrular dünyaya getirdi
Mars keşif aracı Opportunity Perseverance Vadisi'ne ulaştı
Mars keşif aracı Opportunity Perseverance Vadisi'ne ulaştı

NASA'nın Mars keşif aracı Opportunity, 2 yıl uzatılan keşif misyonunun yeni safhasında incelemeler yapacağı Perseverance Vadisi'ne ulaştı
Bilişim uzmanlarından yeni siber saldırı uyarısı
Bilişim uzmanlarından yeni siber saldırı uyarısı

Siber güvenlik uzmanları, dünyayı etkileyen Wanna Cry virüsüyle ilgili güvenilmeyen linklerin açılmaması ve işletim sistemiyle antivirüs programlarının güncellenmesi gerektiği uyarısını yaptı.

Haberler

Hubble, Tavşan Takımyıldızı'nda 'ikiz galaksi' keşfetti
Hubble Tavşan Takımyıldızı'nda 'ikiz galaksi' keşfetti

Dünya'yı çevreleyen iç radyasyon kuşağı düşünülenden zayıf
Dünya'yı çevreleyen iç radyasyon kuşağı düşünülenden zayıf

NASA Hindistan'ın 8 yıldır kayıp olan uydusunu buldu
NASA Hindistan'ın 8 yıldır kayıp olan uydusunu buldu

Antarktika'daki 'yeşil buzul'un gizemi çözüldü
Antarktika'daki 'yeşil buzul'un gizemi çözüldü

Dünya'ya benzeyen 7 yeni gezegen keşfedildi
Dünya'ya benzeyen 7 yeni gezegen keşfedildi

İvedik'te üretiyor NASA'ya satıyor
İvedik'te üretiyor NASA'ya satıyor

NASA körelmeyen ve kendini bileyen bıçak üretti
NASA körelmeyen ve kendini bileyen bıçak üretti

NASA 10 kentilyonluk proje için düğmeye bastı
NASA 10 kentilyonluk proje için düğmeye bastı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 