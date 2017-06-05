17:58, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Gaziantep'te bazı hava araçlarının uçuşuna yasaklama





Kentte muhtemel terör saldırısını engellemek amacıyla uçak ve helikopter dışındaki tüm hava araçlarının uçuşu yasaklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gaziantep'te uçak ve helikopter dışındaki tüm hava araçlarının uçuşu yasaklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, muhtemel terör saldırısını engellemek amacıyla bir dizi kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, "Terör örgütleri tarafından hava araçlarıyla sansasyonel nitelikte düzenlenebilecek muhtemel saldırıların engellenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla, ilimiz genelinde ticari hava işletmeciliği ve genel havacılık faaliyetleri kapsamında yürütülen, helikopter ve uçak uçuşları dışında kalan insanlı/insansız, motorlu/motorsuz (drone, yamaç paraşütü, planör, paramotor vb.) her türlü sivil hava araçlarının uçuşları yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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