18:21, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Mısır'dan Katar Büyükelçisi Mukaddem’e 48 saat süre





Mısır yönetimi Katar'ın Kahire Büyükelçisi'ne ülkeden ayrılması için 48 saat süre tanıdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Katar'ın Kahire Büyükelçisi Seyf bin Mukaddem’e ülkeden ayrılması için 48 saat süre tanıdığı belirtildi. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, "Katar Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, ülkeden ayrılması için kendisine 48 saat süre tanındığı bildirilmiştir." İfadelerine yer verildi. Açıklamada, Büyükelçiye Mısır'ın Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğinin resmi bir nota ile bildirildiği ve ayrıca Mısır'ın Doha maslahatgüzarına 48 saat içinde Mısır'a geri dönmesi talimatı verildiği kaydedildi. Mısır yönetimi bugün sabahın erken saatlerde, "düşmanca tutumları" nedeniyle Mısır'ın Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

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