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Tokat'ta askeri birliğe yıldırım düştü: 5 asker yaralı
Tokat'ta askeri birliğe yıldırım düştü: 5 asker yaralı

Tokat'ta 48. Piyade Alay Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 5 asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tokat'ta askeri birliğe yıldırım düşmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 48. Piyade Alay Komutanlığına yıldırım düştü. Yaralanan 5 asker, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.

Askerlerin durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



İlgili Konular 48. Piyade Alay Komutanlığı Tokat
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