18:31, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Tokat'ta askeri birliğe yıldırım düştü: 5 asker yaralı





Tokat'ta 48. Piyade Alay Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 5 asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tokat'ta askeri birliğe yıldırım düşmesi sonucu 5 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, 48. Piyade Alay Komutanlığına yıldırım düştü. Yaralanan 5 asker, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, yaralı askerleri hastanede ziyaret etti. Askerlerin durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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