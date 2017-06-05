Çin, Filistin ve Tunus'tan 'Katar' açıklaması

Pekin yönetimi, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini beklediklerini bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Pekin yönetiminin, ilgili ülkelerin birliklerini korumalarını, bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa teşvik etmelerini beklediğini dile getirdi.
Hua, ayrıca Çin'in bu ülkelerin, ayrılıkları diyalog ve müzakere yoluyla çözmesini umduğunu söyledi.
Tunus ve Filistin Dışişleri Bakanları da, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin bir an önce giderilmesini ümit ettiklerini dile getirdi.
Tunus'ta düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, "Tunus gelişmeleri yakından takip ediyor. Bir an önce bu anlaşmazlığın çözülmesini ümit ediyoruz. Arap dünyasının daha fazla bölünme ve ihtilafa ihtiyacı yok." dedi.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ülkesinin krize yönelik Tunus ile aynı görüşü paylaştığını belirterek Arap ülkeleri ve kurumlarının bu krizden çıkmak için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.
Katar Resmi Haber Ajansı (QNA), 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani'ye atfen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayımladı ancak açıklamadan hemen sonra Katar resmi olarak QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurarak söz konusu açıklamaların dikkate alınmamasını talep etti.
Ancak Birleşik Arap Emirliklerinden yayın yapan Al Arabiya ve SKY News Arabia televizyon kanalları, resmi açıklamalara rağmen yayınlarına devam ederken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır gibi ülkeler de Katar menşeli yayın yapan tüm yayın kuruluşlarına erişimi ülke içinde yasakladı.
3 Haziran’da BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından ele geçirilen e-postalar yayımlandı. E-postalarda Büyükelçi'nin İsrail yanlısı Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) ile yakın ilişki içinde olduğu ve Türkiye ile Katar'a karşı ortak politikalar geliştirmeye çalıştıkları iddia edildi.
Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn, bu sabah yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istedi. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katıldı.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, Arap ülkeleriyle iş birliği yapmak için İsrail'e büyük fırsat sunuyor" dedi
Ruanda'da bin 200 Müslümanın istifade edeceği Erbakan Camisi'nin yapımına başlandı
Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Katar merkezli El-Cezire Televizyonu'nun ülkedeki ofisinin kapatıldığını açıkladı
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin davetiyle gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Akıl yolunda buluşuldu, mantık çizgisinde buluşuldu, ön koşullar ortadan kalktı, dolayısıyla Cenevre'nin yolu da açılmış oldu" dedi
Almanya'da haklarında tutuklama emri bulunan 462 aşırı sağcı bulunamadığı için tutuklama emri infaz edilemiyor
Pekin yönetimi, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini beklediklerini bildirirken, Tunus ve Filistin Dışişleri Bakanları da, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin bir an önce giderilmesini ümit ettiklerini dile getirdi.
UNICEF'ten, Musul'da Irak ordusu ile DEAŞ arasında yaşanan çatışmalarda 100 binden fazla çocuğun tehlikelere maruz kaldığı açıklaması geldi
Gürcistan'da Kafkas Kartalı Özel Kuvvet Tatbikatı, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla başkenti Tiflis yakın Vaziani askeri üssünde başladı
Mısır yönetimi Katar'ın Kahire Büyükelçisi'ne ülkeden ayrılması için 48 saat süre tanıdı
Almanya Dışişleri Bakanı, "Bu hafta ya da gelecek hafta İncirlik'ten çekiliyoruz" dedi
ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Orlando kentinde silahlı saldırı düzenlendi
THAAD sisteminin bazı parçalarının Güney Kore'ye gizlice sokulduğu iddiaları üzerine açılan soruşturma kapsamında bir bakan yardımcısı görevinden uzaklaştırıldı.
Melbourne'de bir apartman dairesinde yaşanan patlama sonrası polise yapılan ihbar üzerine bölgede rehine krizi yaşandı. Olayda bir kişi öldü 3 polis yaralandı
Karadağ'ın NATO üyeliği, müttefiklerin onayının ardından resmen başladI
ABD Başkanı Trump, Londra'daki terör saldırısının ardından, "İnsanlar, avukatlar ve mahkemeler ne derse desin, ihtiyacımız olan şey vize yasağıdır." ifadelerini kullanarak bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik getirmek istediği vize yasağının gerekliliğini savundu
Katar ile Irak ilişkilerin genişletilmesi, krizlere karşı ortak hareket edilmesi ve aradaki anlaşmazlıkların sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya vardı