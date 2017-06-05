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Musul'da 100 fazla çocuğun hayatı tehlikede
Musul'da 100 fazla çocuğun hayatı tehlikede

UNICEF'ten, Musul'da Irak ordusu ile DEAŞ arasında yaşanan çatışmalarda 100 binden fazla çocuğun tehlikelere maruz kaldığı açıklaması geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Musul'da Irak ordusu ile DEAŞ arasında yaşanan çatışmalarda 100 binden fazla çocuğun tehlikelere maruz kaldığını açıkladı.

UNICEF Irak Temsilcisi Peter Hawkins yaptığı yazılı açıklamada, örgütün aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivilin katledildiği ve bazı insanların ise çatışma bölgelerinden kaçmak için fırsat kolladığını gösteren korkutucu bir rapor aldığını belirtti.

Hawkins, çatışmalarda ölen çocuk sayısına ilişkin bilgi vermezken, DEAŞ'ın kontrolünde olan bölgelerde 100 bin çocuğun tehlikelere maruz kaldığını ve zor şartlarda yaşadığını kaydetti. Hawkins tarafları ne olursa olsun çocukları korumaya çağırdı.

Öte yandan Musul'daki Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı İman el-Ceburi, DEAŞ'ın kendi kontrolünde olan bölgelerde sivilleri alıkoyarak canlı kalkan olarak kullandığını aktardı.



İlgili Konular UNICEF DEAŞ Musul ırak
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