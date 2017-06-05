18:57, 05 Haziran 2017 Pazartesi

FETÖ'nün sözde 'Myanmar imamı' tutuklandı





FETÖ'nün sözde "Myanmar imamı" olduğu tespit edilen Sökmen, Hatay'da çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ/PDY'nin sözde "Myanmar imamı" olduğu belirlenen Muhammet Furkan Sökmen, Hatay'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Myanmar'dan geçen günlerde sınır dışı edildikten sonra THY'ye ait uçakla Atatürk Havalimanı'na getirilen ve buradan Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınarak Hatay'a götürülen Sökmen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sökmen, cezaevine gönderildi.

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