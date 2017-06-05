19:32, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Dergilerin Haziran sayıları raflardaki yerlerini almaya başladı

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

Umran dergisi, Haziran 2017 tarihli 274. sayısında,

Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri, referandum sonrası siyaseti ve 2019’a doğru siyasi mevzilenmeleri, karizmanın rutinleşmesi, isyan hayalleri ve muhtemel gelişmelere dikkat çekerek selamlıyor okuyucusunu.

Dış basından tercümelerin, makalelerin, İslâmcılık odaklı yazılarla Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan gelişmelere dair analiz ve yorumların ağırlıklı bir yer tuttuğu bu sayıda, merhum Âkif Emre ile ilgili özel bir bölüm de yer alıyor.

Derginin bu sayıdaki dosya yazarları Burhanettin Can, Kürşad Atalar, Öner Buçukcu, Dilaver Demirağ ve Ahmet Dağ. Ayrıca M. Samet Tomakin referandum sonrası gelişmeleri basında çıkan değerlendirmeler üzerinden ele alıyor.

Umran’ın yeni sayısında İslâm dünyasındaki gelişmeler de ağırlıklı bir yer tutuyor. Fehmi Hüveydi, Muhammed İmara, Cihad El-Hazin, Yaser Ez-Zeatire, Abdülwari Atwan Haziran sayısında yorumlarına yer verilen yazarlar. Bunlarda, İran seçimlerinden Riyad zirvesine, Trump’ın Suudi Arabistan ziyaretinden İslâm dünyasının içerisinde bulunduğu içler acısı duruma kadar çeşitli gelişmeler ele alınıyor.

Filozof Peter Sloterdijk’ın Le Point dergisinde okuyucuyla buluşan söyleşisi ise, Fransa’daki seçimleri Emmanuel Macron’un kazanmasıyla rahat bir nefes alan Almanların bu sonuçtan duydukları memnuniyeti göstermesi bakımından ilginç bir metin. Fransa’da radikal eğilimler ve merkez siyaset arasındaki bu kökten kırılmayı Cumhurbaşkanlığı seçimleri çerçevesinde ele alan bu söyleşiyi AVM’lerdeki intiharları analiz eden Haşmet Demirel’in yazısı takip ediyor. Gündem sayfalarında kalkınmak uğruna yaratılan sosyal çöküntü konusunda dikkat çekicisi tespitleri bulunan söz konusu yazıyla birlikte Abdullah Yıldız’ın Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez üzerinden sürdürülen tartışmayı yorumlayan ve yetkililer başta olmak üzere herkese düşen sorumlulukları hatırlatan yazını okumak mümkün.

Ercan Yıldırım, Osmanlı İslâmcılığı ile ilgili yazılarına, kitaplar ve kişiler üzerinden okuma yaparak devam ediyor. Bu sayıda üzerinde yoğunlaştığı isim Tunuslu Hayrettin Paşa. İslâmcılık çerçevesinde Metin Önal Mengüşoğlu’nun İslâmcıların tasfiyesi söylentisi bağlamındaki yazısı da dikkat çekici.

Umran dergisinde müstesna yazar merhum Âkif Emre üzerine özel bir bölüm de yer alıyor. Muharrem Balcı’nın Emre’nin haysiyetli duruşuna vurgu yapan yazısını Asım Öz’ün Emre ile yaptığı son telefon konuşmasından hareketle fikir ciddiyetini öne çıkardığı notları izliyor. Ayrıca bu yazı köşebentlerin, Âkif Emre’yi araçsallaştırmalarına da dikkat çekiyor. Sonraki sayılarda da devam edecek olan bu bölüm İsmail Kılıçarslan’ın Emre ile üç yıl önce yaptığı bir televizyon programının metniyle kapanıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar dergisinin Haziran 2017 tarihli 69. sayısı çıktı.

Usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam eden dergi, Cevdet Karal’ın “Yves Tanguy ile Kay Sage” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Mustafa Muharrem’in “Sen ü Ben”, Adem Turan’ın “Bin Keder” ve İsmail Kılıçarslan’ın “Doru” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Mustafa Akar, Cafer Keklikçi, Zafer Acar, Nurullah Genç, Muhammed Mücahit Yılmaz, Mehmet Aycı, Mustafa Uçurum, Gökhan Ergür, Cengizhan Konuş, Seyyid Ensar, Mehmet Şamil, Rabia Gelincik, Ali Oturaklı, Zülal Sema, Harun Yakarer, Mustafa Ergin Kılıç, Enes Talha Tüfekçi, Hasan Hüseyin Çağıran, Ali Akçakaya, Abdullah İlhan, Muhammed Enes Kala, Abdulhâlik Aker, Mehmet Doruk Kandemir, Yunus Karadağ, Emel Özkan, Said Yavuz ve Mehmet Burak.

İtibar’ın Haziran sayısının öykü sayfalarında Sibel Eraslan’ın “Üç Kere Uzak – Üç Kere Yakın”, Cihan Aktaş’ın “Opdireyha”, Güray Süngü’nün “Gül Kokuları Çocukların Kaburga Kırıklarından Geliyor”, Doğukan İşler’in “Bal”, Yunus Develi’nin “George Viladimir’in Elleri”, Muhsin Macit’in “Gelnhousen Eriği”, Ayşegül Genç’in “Kendimizi Yorduk Kendimizle”, Neslihan Soydaş’ın “Tek Başına Bir Dil” ve Muhammed Karakaya’nın “Göz Açıp Kapayıncaya Kadar” isimli öyküleri bulunuyor.

Derginin Haziran sayısında Asım Gültekin ile Suavi Kemal Yazgıç konuşmuş. Gültekin, Türkçede sayıların etimolojisiyle ilgili önemli bilgiler veriyor. İkinci söyleşide ise Mehmet Dinç, Gökhan Ergür’ün sorularını yanıtlamış.

Saadettin Acar, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Akif Emre Ağabeyle ilgili bir yazı kaleme aldı: Akif Emre Duruşu. Berat Demirci’nin “Kırk Yamalı Bohça” yazısı da dergide yer alıyor. Kemal Öztürk, Kudüs ve Mescid-i Aksa’da işgalin neye karşılık geldiğini yaşayıp yazdı. Ercan Yıldırım, yazılarına devam ediyor: Yeni Kuşakların Dindarlığı. Dergi, Zeynep Merdan’ın ilk kez bir yazısını yayımlıyor: Yarım Yüzyıl Sonra Akıbeti Görülen Mısra. Necip Tosun, gezi yazılarına devam ediyor: Barselona ve Madrid Günleri. Gökhan Gökçek Türk tarihindeki yolculuğuna devam ediyor. Bu sayının diğer yazarları ise Hüsrev Hatemi, Mustafa Özel, Muhammed Emin Albayrak, Bahadır Sancak, Ahmet Edip Başaran, Emine Batar, Hüseyin Ahmet Çelik, Orhan Özekinci, Rıdvan Tulum ve Sadık Koç.

İlim ve İrfan dergisinin Haziran 2017 tarihli 58. sayısı çıktı.

Dergi, bu sayısında hayat için bir ölçü olarak tasavvuf kavramını konu edinmiş. Dosya kapsamında Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, Prof. Dr. Kadir Özköse ve Yrd. Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak’ın yazıları yer alıyor.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz tasavvufu bir ahlak okulu olarak niteliyor. İnsandaki ahlaki huyların olumlu anlamda gelişmesi ve bir karaktere dönüşmesinde tasavvufun önemi vurgulanıyor. Prof. Dr. Kadir Özköse ise yazısında insanın inceliklerinin aslında tasavvufun önceliği olduğunu beyan ediyor. Yrd. Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak ise yazısında tasavvuf geleneğinin medreseye yani ilme olan katkısını ele alıyor.

Orta sayfada düzenli olarak sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıda ahiret hayatına yapmamız gereken hazırlıkları anlatıyor.

Kutbeddin Akyüz, Allah dostları olan velileri ve veli kavramını ele alıyor. Prof. Dr. Ali Akpınar kutlu bir ibadet olan orucu ve kutlu bir ay olan Ramazan’ı anlatıyor. İslim Gümüştekin bu sayıda şehitlerin sertacı Hazret-i Hüseyin Efendimizi kaleme almış. Prof. Dr. Selahattin Yıldırım haset kavramını konu ediniyor. İsmail Acarkan bu ayda günahın karanlığını ve sevabın aydınlığı bu iki kavramı merkeze alarak işliyor.

Meryem İnci Nur Babadağ Şazeliye’nin büyük mürşidi Ebü’l-Abbas Mürsi Hazretlerinin portresini sunuyor. Kübra Zümrüt Orhan kelimat-ı kudsiye yazılarına devam ediyor. Ahmet Edip Başaran, Ataullah İskenderi Hazretlerinin Hikem-i Ataiye adlı eseri çerçevesinde hikmetlerin ve bu eserin önemine işaret ediyor. M. Nezihi Pesen ise Kırkambar sayfalarında okura tadımlık bilgiler veriyor.

İlim ve İrfan dergisi, her ay Gülbahçe ekiyle birlikte okura sunuluyor.

Dergâh dergisinin Haziran 2017 tarihli 328. sayısı raflardaki yerini aldı.

Dergâh’ın Haziran sayısında Cahit Zarifoğlu’nun hiç bilinmeyen bir günlüğü tanıtılıyor. Ayşe Olgun’un etraflı tanıtım yazısından, günlüğün, Cahit Zarifoğlu ve aile mensupları tarafından düzensiz olarak tutulmuş bir defter - albümden oluştuğunu anlıyoruz.

Mustafa Kara, kapaktan yayımlanan ‘İşteyici’ başlıklı yazısında, çocukluk Ramazanlarına ait bir hatırasını paylaşıyor.

Haziran sayısının şairleri: Mert Mevlüt Gökçe, Aleyna Yıldırım, Mehmet Aycı, Büşra Bilgiç, Taner Sarıtaş, Cafer Keklikçi, Orhan Tepebaş ve Yasemin Mutlu.

Derkenar sütununda Erhan Genç ve Şadi Kocabaş’ın yazıları bulunuyor.

Fatma Barbarosoğlu, Kürşat Çelik ve Mustafa Başpınar Haziran sayısına hikâyeleriyle katkıda bulunan isimler.

Mustafa Özel, Halide Edip’in ‘Yeni Turan’ından Türkiye’nin bazı yaralarına merhem olacak bir reçete çıkarıyor.

Çeviri sayfasında E. A. Stallings’in kısa ama meseleyi özetleyen bir yazısı bulunuyor: ‘Şiire gerek var mı?’ Yazıyı tercüme eden isim ise Atakan Yavuz.

Necip Tosun, bu kez bir hikâyecinin romanını değerlendiriyor. Tosun’un ayna tutuğu ‘Kaybolmuş Kaderler Müzesi’ Handan Acar Yıldız’ın ilk romanı.

Elif Aksan, yazısında Rus yazar İvan Gonçarov’un ‘Oblomov’ romanından yola çıkarak, 19. yüzyılın ikinci yarısındaki Rus ve Türk toplumunu kıyaslıyor.

Haziran sayısının Orta Sayfa konuğu hikâyeci Mehmet Kahraman. Abdullah Harmancı, Kahraman’la yazma serüveni ve Konya günleri üzerine Dergâh için konuşmuş.

Osman Özbahçe, ‘Kültürün sınırı şiir’ adlı yazısıyla şiir ile kültür arasındaki sınıra dikkat çekiyor.

Feyza Betül Aydın, uzun bir maceradan sonra yeniden İstanbul’a getirilen Yusuf Franko Paşa’nın karikatür albümünü tanıtıyor.

Serdar Arslan, metninde BBC belgesellerinin kurmaca mantığını ve niyetini sorguluyor.

Özkan Gözel, Ebu’l Hasan Harakânî’den hareketle ‘kendisizleşerek kendi olmak’ ve bu yolla hürleşmek meselesini irdeliyor.

Abdullah Uçman, Şâir-i âzam Abdülhak Hâmid’in ‘Finten’ isimli piyesinin yayımlanışı dolayısıyla düzenlenen iki yemekli toplantının belgelerini paylaşıyor.

Arka kapakta ise Mustafa Kutlu’nun ‘Dua’ başlıklı bir denemesi var.