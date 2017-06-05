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Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımız sürece dahil olmuştur
Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımız sürece dahil olmuştur

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz hakkında, "Cumhurbaşkanımız çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmeleri yaparak sorunun çözülmesi için aktif bir şekilde sürecin içine dahil olmuştur." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz hakkında, "Sayın Cumhurbaşkanımız çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla, bunların bir kısmı İslam ülkeleridir, bir kısmı Batı ülkeleridir, ikili telefon görüşmeleri yaparak sorunun çözülmesi için aktif bir şekilde sürecin içine dahil olmuştur." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Kurtulmuş, "Son 29 yılda dönemsel olarak örgüte katılımın en az olduğu dönem, bu Ocak-Mayıs ayı arasındaki dönem olmuştur önceki yıllara kıyasla. Bir önceki yıla kıyasla da bu dönemde örgüte katılanların sayısında yaklaşık yüzde 90'lık azalmanın ortaya çıktığı anlaşılmıştır. İnşallah en kısa süre içerisinde başta PKK terörü olmak üzere, bütün terör örgütleri milletimizin, güvenlik kuvvetlerimizin bu kararlı tutumları karşısında diz çökecekler ve inşallah terör Türkiye'nin gündeminden uzaklaştırılacak ya da gündemin en alt sıralarına atılacaktır." dedi.

Kurtulmuş, "Mahrem imamlardan ya da mahrem yapılanmanın içerisinde var olanlardan bir kısmı etkin pişmanlık yasasından istifade etmek için itirafçı olmuşlar ve çok sayıda önemli bilgiyi soruşturmalar sırasında savcılara vermişlerdir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ ile mücadelede dışarıda çok sıkı bir şekilde takip edilen çalışmalar sonucunda, örnek olsun diye iki ülkeyi vereyim, Malezya ve Suudi Arabistan'ta takip edilen FETÖ mensupları, bu takibin sonucunda Türkiye'ye iade edilmişler ve böylece FETÖ ile mücadelede yurt dışı ayağında da önemli bir adım gerçekleştirilmiştir."

"İNCİRLİK ÜSSÜ'NDEN ÇEKİLMEK ALMANYA'NIN TEK TARAFLI KARARIDIR"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Almanya'nın İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiası hakkında, "İncirlik bir Türk üssü, altını bir kere daha çizmek isterim. İncirlik'in yönetimi tamamen Türkiye'nin kontrolündedir. Dolayısıyla burada biz şimdilik, ortadaki bu meseleler dururken bir Alman heyetinin İncirlik Üssü'ne gelmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu tabii kendi kararlarıdır, bundan sonra İncirlik Üssü'nden çekilip çekilmeme kararı tamamıyla Almanya'nın tek taraflı olarak alacağı bir karardır. O karara bizim söyleyecek bir şeyimiz yok." dedi.

"KONUŞMAYA GEREK YOK"

Kurtulmuş, kabine revizyonu konusunda, "Her hükümetin bir hedefi var, gitmek istediği bir istikamet var, hükümet programı var. Bu hükümet programı çerçevesinde, şöyle değil de böyle olsun diye karar verilirse bu yapılır. Bunun üzerine konuşmaya hakikaten gerek yok, Türkiye'nin gündemini de meşgul etmemize gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

"KATAR İLE BAZI ARAP ÜLKELERİ ARASINDAKİ KRİZİN BÜYÜMEDEN ÇÖZÜLMESİ GEREKİR"

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz hakkında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Önemli bir kriz gibi görünüyor. Bunun daha fazla büyümeden çözülmesi gerekir. Bölgede, Ortadoğu'da daha fazla gerginliklerin oluşmaması gerekiyor. Türkiye olarak bu sorunun çözülmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz. Asıl olan diplomasi kanallarının açık tutulmasıdır. Bu konuda da Katar ile irtibatlı olarak diplomasi kanallarının açık tutulmasına gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece dahil olduğunu belirten Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanı sıfatıyla da, bugün de başlamıştır, çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla, bunların bir kısmı İslam ülkeleridir, bir kısmı Batı ülkeleridir, ikili telefon görüşmeleri yaparak sorunun çözülmesi için aktif bir şekilde sürecin içine dahil olmuştur."

 



İlgili Konular Katar 15 Temmuz darbe girişimi terör örgütü Numan Kurtulmuş
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Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımız sürece dahil olmuştur

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz hakkında, "Cumhurbaşkanımız çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmeleri yaparak sorunun çözülmesi için aktif bir şekilde sürecin içine dahil olmuştur." dedi.
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