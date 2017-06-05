19:35, 05 Haziran 2017 Pazartesi

'Örgüte katılımın en az olduğu dönem Ocak-Mayıs arası'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Son 29 yılda dönemsel olarak örgüte katılımın en az olduğu dönem, bu Ocak-Mayıs ayı arasındaki dönem olmuştur önceki yıllara kıyasla. Bir önceki yıla kıyasla da bu dönemde örgüte katılanların sayısında yaklaşık yüzde 90'lık azalmanın ortaya çıktığı anlaşılmıştır. İnşallah en kısa süre içerisinde başta PKK terörü olmak üzere, bütün terör örgütleri milletimizin, güvenlik kuvvetlerimizin bu kararlı tutumları karşısında diz çökecekler ve inşallah terör Türkiye'nin gündeminden uzaklaştırılacak ya da gündemin en alt sıralarına atılacaktır." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Kurtulmuş, "Mahrem imamlardan ya da mahrem yapılanmanın içerisinde var olanlardan bir kısmı etkin pişmanlık yasasından istifade etmek için itirafçı olmuşlar ve çok sayıda önemli bilgiyi soruşturmalar sırasında savcılara vermişlerdir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ ile mücadelede dışarıda çok sıkı bir şekilde takip edilen çalışmalar sonucunda, örnek olsun diye iki ülkeyi vereyim, Malezya ve Suudi Arabistan'ta takip edilen FETÖ mensupları, bu takibin sonucunda Türkiye'ye iade edilmişler ve böylece FETÖ ile mücadelede yurt dışı ayağında da önemli bir adım gerçekleştirilmiştir."