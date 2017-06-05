Güncelleme: 19:45, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Suudi Arabistan'daki El-Cezire ofisi kapatıldı





Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Katar merkezli El-Cezire Televizyonu'nun ülkedeki ofisinin kapatıldığını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Katar merkezli El-Cezire Televizyonu'nun ülkedeki ofisinin kapatıldığını açıkladı. Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA, El-Cezire'nin Suudi Arabistan'daki çalışma ruhsatının iptal edildiğini ve ofisinin kapatıldığını duyurdu. SPA'nın haberinde bu adımın, "El-Cezire'nin, terör gruplarının planlarını popüler hale getirmesi, Yemen'de Husi milisleri desteklemesi ve Suudi Arabistan'ın egemenliğine zarar vererek, ülke içinde çatlaklar oluşturmaya çalışması" neticesinde alındığı kaydedildi. El-Cezire'den, Suudi Arabistan'ın suçlamalarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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