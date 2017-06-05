Suudi Arabistan'daki El-Cezire ofisi kapatıldı

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Katar merkezli El-Cezire Televizyonu'nun ülkedeki ofisinin kapatıldığını açıkladı.
Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA, El-Cezire'nin Suudi Arabistan'daki çalışma ruhsatının iptal edildiğini ve ofisinin kapatıldığını duyurdu. SPA'nın haberinde bu adımın, "El-Cezire'nin, terör gruplarının planlarını popüler hale getirmesi, Yemen'de Husi milisleri desteklemesi ve Suudi Arabistan'ın egemenliğine zarar vererek, ülke içinde çatlaklar oluşturmaya çalışması" neticesinde alındığı kaydedildi.
El-Cezire'den, Suudi Arabistan'ın suçlamalarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Katar merkezli El-Cezire Televizyonu'nun ülkedeki ofisinin kapatıldığını açıkladı
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Pekin yönetimi, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini beklediklerini bildirirken, Tunus ve Filistin Dışişleri Bakanları da, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin bir an önce giderilmesini ümit ettiklerini dile getirdi.
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