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20:37, 05 Haziran 2017 Pazartesi
Ortadoğu
Güncelleme: 19:45, 05 Haziran 2017 Pazartesi

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Suudi Arabistan'daki El-Cezire ofisi kapatıldı
Suudi Arabistan'daki El-Cezire ofisi kapatıldı

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Katar merkezli El-Cezire Televizyonu'nun ülkedeki ofisinin kapatıldığını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Katar merkezli El-Cezire Televizyonu'nun ülkedeki ofisinin kapatıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA, El-Cezire'nin Suudi Arabistan'daki çalışma ruhsatının iptal edildiğini ve ofisinin kapatıldığını duyurdu. SPA'nın haberinde bu adımın, "El-Cezire'nin, terör gruplarının planlarını popüler hale getirmesi, Yemen'de Husi milisleri desteklemesi ve Suudi Arabistan'ın egemenliğine zarar vererek, ülke içinde çatlaklar oluşturmaya çalışması" neticesinde alındığı kaydedildi.

El-Cezire'den, Suudi Arabistan'ın suçlamalarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



İlgili Konular Katar El-Cezire Suudi Arabistan
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