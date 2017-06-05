20:07, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Ruanda'da Erbakan Camisi'nin temelleri atıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Sabah Namazı Devrimi Hareketi tarafından Ruanda'nın Kayonza bölgesinde inşa edilecek Erbakan Camisi'nin temeli atıldı.

Türkiye'de toplanan bağışlarla inşa edilecek cami için yapılan temel atma törenine, İHH'nın ramazan ayı için bölgede bulunan ekiplerinin yanı sıra bölgede yaşayan Ruandalı Müslümanlar katıldı.

Sabah Namazı Devrimi Hareketi adına Ruanda'ya giden Ebubekir Penbegüllü, Necmettin Erbakan'ın isminin bir cami ile Afrika'da yaşayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Camimizin açılışını da görmeyi Rabb'im hepimize nasip eder inşallah." dedi.

Bölgedeki ibadethane eksikliğini bildikleri için Ruanda'da bir cami inşa etme projesi başlattıklarını kaydeden Penbegüllü, "Caminin ismine karar verirken 'Müslümanlar için bir öncü ve bir bayraktar olan Erbakan Hocanın ismini Ruanda'ya taşımalıyız' dedik. İHH ile birlikte projeyi başlattık ve şu ana kadar 100 bin liranın üzerinde bağış toplandı, biz de hemen çalışmaları başlattık." şeklinde konuştu.

Temeli atılan Erbakan Camisi'nde, aynı anda 150 kişinin namaz kılabileceği ve toplamda bin 200 Müslümanın camiden istifade edeceği bildirildi.