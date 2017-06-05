23:19, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Londra saldırganlarından ikisinin kimliği açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'dan yapılan açıklamada, saldırının faillerinden 2'sinin 27 yaşındaki Khuram Shazad Butt ile 30 yaşındaki Rachid Redouane olduğu duyuruldu.

Butt'un Pakistan doğumlu İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen açıklamada, Redouane'in ise Fas veya Libyalı olduğunu iddia ettiği kaydedildi.

Polis, 1986 doğumlu Redouane'in ayrıca 1991 doğumlu Rachid Elkhdar isimli ayrı bir kimliği de kullandığını bildirdi.

"Khuram Shazad Butt, polis ve (İngiltere iç istihbarat servisi) MI5 tarafından biliniyordu. Ancak bununla beraber, saldırının planlandığına ve soruşturmanın buna göre öncelik verildiğine dair herhangi bir istihbarat bulunmuyordu. Kimliği açıklanan diğer kişi Rachid Redouane ise bilinmiyordu." ifadesine yer verilen açıklamada, üçüncü saldırganın kimliğinin doğrulanması için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, polis ve istihbarat yetkililerinin ortalama 3 bin kişiyi kapsayan yaklaşık 500 soruşturma sürdürdüğüne işaret edilerek, yetkililerin geçmişte soruşturduğu kişilerden oluşan ortalama 20 bin kişilik bir listeye de başvurduğu vurgulandı.