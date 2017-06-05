Trump'tan özelleştirme önerisi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin altyapısını iyileştirme planı çerçevesinde, hava trafik kontrolünün özelleştirilmesi önerisinde bulundu.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bu haftayı "Altyapı Haftası" ilan etti.
ABD'nin eskiyen altyapısını geliştirme planları kapsamında, ilk önce havayolu taşımacılığını modernleştirmeyi hedeflediğini bildiren Trump, mevcut durumda ABD Federal Havacılık Yönetiminin (FAA) sorumlu olduğu hava trafik kontrolünün, kar amacı gütmeyen bir işletmeye devredilmesini önerdi.
Trump, kamu yönetimindeki hava trafik kontrolünde 50 yılı aşkın süredir aynı teknolojiyle hizmet verildiğine işaret ederek, "Hava trafik kontrolü sistemimiz yılda 100 bine yakın yolcunun uçtuğu zamanlarda tasarlandı. Şu an yılda 1 milyar yolcuya yaklaşıyoruz. Mevcut sistem devam ettirilemez." diye konuştu.
Amerikalıların havayolu ulaşımında uzun süredir birçok sorunla karşılaştığını ifade eden Trump, havaalanlarındaki kabul edilemez gecikmelerin, ülkeye milyarlarca dolar maliyeti olduğunu dile getirdi.
ABD hava trafiği kontrolünün, FAA'den kar amacı gütmeyen bir işletmeye devredilerek özelleştirilmesinin modernleşme için en uygun yol olduğunu savunan Trump, teklifinin, verimliliği yüksek rotaların kullanılması olanağına imkan vererek çok daha az gecikme yaşanmasını sağlayacağını anlattı.
ABD Başkanı Trump'a "Amerikan havayolu ulaşımını geleceğe taşıyacak" teklifini açıklarken, ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ve önceki dönemlerde aynı bakanlığı yürüten üç isim eşlik etti.
Beyaz Saray'ın ülkenin hava trafik kontrolünün özelleştirilmesine yönelik teklifinin yasalaşabilmesi için Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.
ABD Başkanı Trump, ABD Federal Havacılık Yönetiminin sorumlu olduğu hava trafik kontrolünün, kar amacı gütmeyen bir işletmeye devredilmesini teklif etti
Güney Sudan'ın kuzeyindeki Gogrial eyaletinde kabileler arasında çıkan çatışmada en az 38 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı
İngiliz polisi, başkent Londra'da cumartesi gecesi meydana gelen terör saldırılarını düzenleyen 3 kişiden 2'sinin kimlik bilgilerini açıkladı
Almanya Türkiye’ye karşı öylesine sert oynuyor ki, uzlaşıya varmak için boş alan bırakmıyor. Neredeyse her aşama ve her grup Türkiye’ye karşı açık düşmanlık içeren beyanatların parçası oluyor
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, Arap ülkeleriyle iş birliği yapmak için İsrail'e büyük fırsat sunuyor" dedi
Ruanda'da bin 200 Müslümanın istifade edeceği Erbakan Camisi'nin yapımına başlandı
Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Katar merkezli El-Cezire Televizyonu'nun ülkedeki ofisinin kapatıldığını açıkladı
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin davetiyle gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Akıl yolunda buluşuldu, mantık çizgisinde buluşuldu, ön koşullar ortadan kalktı, dolayısıyla Cenevre'nin yolu da açılmış oldu" dedi
Almanya'da haklarında tutuklama emri bulunan 462 aşırı sağcı bulunamadığı için tutuklama emri infaz edilemiyor
Pekin yönetimi, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini beklediklerini bildirirken, Tunus ve Filistin Dışişleri Bakanları da, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin bir an önce giderilmesini ümit ettiklerini dile getirdi.
UNICEF'ten, Musul'da Irak ordusu ile DEAŞ arasında yaşanan çatışmalarda 100 binden fazla çocuğun tehlikelere maruz kaldığı açıklaması geldi
Gürcistan'da Kafkas Kartalı Özel Kuvvet Tatbikatı, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla başkenti Tiflis yakın Vaziani askeri üssünde başladı
Mısır yönetimi Katar'ın Kahire Büyükelçisine ülkeden ayrılması için 48 saat süre tanıdı
Almanya Dışişleri Bakanı, "Bu hafta ya da gelecek hafta İncirlik'ten çekiliyoruz" dedi
ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Orlando kentinde silahlı saldırı düzenlendi
THAAD sisteminin bazı parçalarının Güney Kore'ye gizlice sokulduğu iddiaları üzerine açılan soruşturma kapsamında bir bakan yardımcısı görevinden uzaklaştırıldı.