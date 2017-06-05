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'Hac ibadetinde şehit ailelerine öncelik tanınacak'
'Hac ibadetinde şehit ailelerine öncelik tanınacak'

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Hac ibadetinde şehit ailelerine öncelik tanınacak. Şehit aileleri bize müracaat ettiklerinde biz onlara öncelik tanımayı bir vazife olarak kabul ediyoruz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Hac ibadetinde şehit ailelerine öncelik tanınacak. Şehit aileleri bize müracaat ettiklerinde biz onlara öncelik tanımayı bir vazife olarak kabul ediyoruz." dedi.

Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftarda, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

Programda konuşan Görmez, şehit aileleri ile iftar sofrasını paylaşmayı Allah'ın bir ikramı olarak gördüğünü ifade etti.

Zaman ne kadar geçerse geçsin şehit ailelerinin yüreğinde bir acı olduğunu ve bu acıyı hissettiğini dile getiren Görmez, "Sizlerden istirhamım şudur ki yüreğinizi ferah tutun çünkü siz evlatlarınızı ebediyete, Allah'ın cennetine uğurladınız. Bizim 'Şehitler ölmez' sözü, sadece bir slogan değildir. Bizleri yoktan var eden Rabbimizin sözüdür." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yıl Ramazan ayında bir tema üzerinde durduklarını, bu seneki temanın ise "Üzerinde her canın hakkı var" olarak belirlendiğini kaydeden Görmez, şöyle devam etti:

"Bu toprağa verdiğimiz her şehidin, bu milletin üstünde hakkı var. Onların haklarını ifa etmenin yolu, onların uğruna can verdikleri değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmaktır. Geride bıraktıkları ailelerine, yakınlarına sahip çıkmaktır. Şehit ailelerimizin bize ihtiyacı yok ancak bizim bu hakkı yerine getirmek gibi bir vazifemiz var. Kalbinizi ferah tutun. Evlatlarını yüce değerler uğruna Rabbimizin cennetine gönderdiniz. Allah kalbinize sekinet versin. Allah yüreğinizi yakan o acıyı sökecek kevser suyunu yüreğinize serperek ferahlatsın."

"ŞEHİT AİLELERİ UMRE VE HAC SIRASI BEKLEMEYECEK"

Geçen yıl iftar sofrasında, şehit yakınları ve gazilerin umreye gitme talebini bu yıl gerçekleştirdiklerini hatırlatan Görmez, gelen talepleri değerlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Şehit ailelerinin taleplerini yerine getirmek için imkanları ölçüsünde her türlü yola başvuracaklarını bildiren Görmez, şunları kaydetti:

"Hac ibadeti çok zorlaşan bir ibadet oldu. 2 milyon vatandaşımız var, müracaat edip sırasını bekleyen kardeşlerimiz var. Onların da bize kesinlikle izin vereceğine inandığımız için özellikle bu sene, bundan sonra da öyle olacak, hac ibadetinde şehit ailelerine öncelik tanınacak. Şehit aileleri bize müracaat ettiklerinde biz onlara öncelik tanımayı bir vazife olarak kabul ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat Suudi Arabistan Kralı'na ifade ederek bunun milleti ve kendisi için çok önemli bir vazife olduğunu ifade ettiler. Onlar da bunu kabul etti. Bundan sonraki yıllarda aynı şekilde herhangi bir şehidimizin annesi, babası, eşi bize müracaat ettiği zaman biz onlara öncelik tanımak zorundayız. Aynı şekilde şehit ailelerimize yönelik umre seferlerimizde devam edecek."

 



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