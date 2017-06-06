00:17, 06 Haziran 2017 Salı

Tam bir Mü'min teslimiyeti

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç'un babası Ali Koç, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Bostanlar köyündeki evinde taziyeleri kabul etti.

Oğlunun şehit olduğu gün misafirlikte bulunduklarını söylen Koç, televizyonda Şırnak'ta askeri helikopter düştüğü haberini gördüklerini dile getirerek, şunları anlattı:

"Benim çocuğum da Şırnak'ta ama benimki paşanın koruması. Onlar bir yere giderken 3 kişi giderler. Burada 5-10 asker şehit oldu diyince benim oğlum olacağı aklıma gelmedi. Uzman çavuş yeğenim aradı ve 'Zeki amcanın durumu kritik' dedi. Eve döndüğümüzde sokakta herkes 'helikopter düştü, Zeki öldü' diye feryat ediyordu. İçim cız etti, bir ateş düştü. Sonra ismi internete düştü. Hanımım hala inanamıyordu. Bana sordu ben de 'İsmini gördüm' dedim."

Şehitliğin en yüce makamlardan birisi olduğunu ifade eden baba Koç, "Şehidin arkasından ne yapmak gerekir, insanın kendisini frenlemesi gerekir. O cennete gitti. Öldü mü? Ölmedi.

Allah, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 'Şehitler ölmez. Ama siz onları göremezsiniz'. Ben oğlum şehit olunca ağlasam dövünsem, oğlum demez mi 'Baba sen cennete gitmek istemiyor musun? Makamıma bak. Bak yerin ayrıldı. Seni de buraya çağıracağım. Sen cennete gitmemi istemiyor musun? Ben ölmedim diriyim' demeyecek mi bana?" diye konuştu.

"Şehidin arkasından dik duracaksın, cennete gitmeyi başaracaksın"

Herkesin mahşer günü günahlarının ve sevaplarının tartılarak cennete gidebileceğini belirten Koç, şunları söyledi:

"Ama şehitler hiç sorgu sual olmadan direkt cennete gidecek. Benim oğlum da direkt cennete gittiyse, sarayına oturduysa, mutluluğu yakaladıysa niye ağlayayım? Niye oğlumu sevindirmeyeyim? Niye oğlumun yanına gitmek istemeyeyim? Şehidin arkasından dik duracaksın, cennete gitmeyi başaracaksın. O benim oğlumdu şimdi herkesin, bütün vatanın şehidi oldu."