Güncelleme: 04:30, 06 Haziran 2017 Salı

Apple yeni ürünlerini tanıttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Apple'ın geleneksel "Dünya Geliştiricileri Konferansı" (WWDC) bu sene Kaliforniya'nın San Jose kentinde yaklaşık 5 bin 300 yazılımcının katılımıyla düzenlendi.

MESAJ ATAR GİBİ PARA TRANSFERİ

Sonbaharda yeni iPhone ile birlikte piyasaya sürülmesi beklenen iOS 11 işletim sistemi sayesinde kullanıcıların birbirlerine mesaj atar gibi para transferi gerçekleştirebileceği bildirildi.

Ayrıca, Apple'ın sesli komut uygulaması Siri'nin, İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca arasında sesli çeviri yapabileceği vurgulanırken, akıllı saat Apple Watch'ın yeni işletim sistemi olan WatchOS 4'te, sesli komut uygulaması Siri'nin daha geniş rol oynayacağı belirtildi.

OTOMATİK OYNAYAN VİDEOLAR ENGELLENEBİLECEK

Apple'ın mi internet sayfalarında otomatik oynayan videoların engellenebileasaüstü bilgisayarı olarak bilinen iMac için "macOS High Sierra" adlı yeni bir işletim sistemi duyurulurken, internet tarayıcısı "Safari" sayesinde kullanıcıların ziyaret ettikleri internet sayfalarında otomatik oynayan videoların engellenebileceği kaydedildi.

Şirket, ayrıca, yazılımcıların yeni uygulamalar geliştirebileceği "Metal 2"yi de tanıtırken, bu sayede "sanal gerçeklik" (VR) uygulamalarının da geliştirebileceğini aktardı.

Apple, dizüstü bilgisayarı MacBook'ta da yenilik yaptığını duyurdu.

Buna göre, 13 inch (33 santimetre) ekrana sahip olan MacBook Pro'nun 3,5 GHz hıza, 15 inch (38,1 santimetre) ekrana sahip olan MacBook Pro'nun da 3,1 GHz hıza sahip olacağı kaydedildi.