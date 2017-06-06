Apple yeni ürünlerini tanıttı

Apple'ın geleneksel "Dünya Geliştiricileri Konferansı" (WWDC) bu sene Kaliforniya'nın San Jose kentinde yaklaşık 5 bin 300 yazılımcının katılımıyla düzenlendi.
Sonbaharda yeni iPhone ile birlikte piyasaya sürülmesi beklenen iOS 11 işletim sistemi sayesinde kullanıcıların birbirlerine mesaj atar gibi para transferi gerçekleştirebileceği bildirildi.
Ayrıca, Apple'ın sesli komut uygulaması Siri'nin, İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca arasında sesli çeviri yapabileceği vurgulanırken, akıllı saat Apple Watch'ın yeni işletim sistemi olan WatchOS 4'te, sesli komut uygulaması Siri'nin daha geniş rol oynayacağı belirtildi.
Apple'ın mi internet sayfalarında otomatik oynayan videoların engellenebileasaüstü bilgisayarı olarak bilinen iMac için "macOS High Sierra" adlı yeni bir işletim sistemi duyurulurken, internet tarayıcısı "Safari" sayesinde kullanıcıların ziyaret ettikleri internet sayfalarında otomatik oynayan videoların engellenebileceği kaydedildi.
Şirket, ayrıca, yazılımcıların yeni uygulamalar geliştirebileceği "Metal 2"yi de tanıtırken, bu sayede "sanal gerçeklik" (VR) uygulamalarının da geliştirebileceğini aktardı.
Apple, dizüstü bilgisayarı MacBook'ta da yenilik yaptığını duyurdu.
Buna göre, 13 inch (33 santimetre) ekrana sahip olan MacBook Pro'nun 3,5 GHz hıza, 15 inch (38,1 santimetre) ekrana sahip olan MacBook Pro'nun da 3,1 GHz hıza sahip olacağı kaydedildi.
Apple, işletim sistemi ve uygulamalarıyla bilgisayar ve tabletlerindeki yenilikleri tanıttı
Dünya'dan üç milyar ışık yılı ötede çarpışarak birleşen iki dev kara delikten yayılan kütle çekimsel dalgalar yeryüzüne ulaştığı anda kayda geçirildi
Düzce'de üç gün süren Astronomi ve Gök Bilim Şenlikleri son gününde. Astronomi eğitmeni Koçer, "Bu yıldan itibaren orta öğretimdeki fen bilgisi kitaplarında astronomi konuları, içerik olarak artarak devam edecek" dedi
Google, internet tarayıcı programı Chrome'un gelecek sene piyasaya sürülecek yeni versiyonunun internetteki reklamları önleyeceğini duyurdu
Skype'deki yenilikler sayesinde kullanıcılar konum, fotoğraf, görüntü ve önemli anlarını paylaşabilecek
Japon GPS'i Michibiki'nin parçasını oluşturacak uyduyu taşıyan roket ülkenin güneyindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
WannaCry saldırısının arkasında olduğu düşünülen grup, NSA'dan çalındığı iddia edilen casus yazılımları satışa çıkaracağını ilan etti
Jüpiter'in ilk kez yakından gözlenen kutup bölgelerinde, ekvator ekseninde görülen statik hava akımlarının aksine dev kasırgaların oluştuğu türbülans alanları görülüyor
Güneş Sistemi'nin dış kısmında Kuiper Kuşağı'nda yer alan 3. en büyük cüce gezegenin yörüngesinde bir uydu keşfedildi
Amerikalı bilim adamları, tek bir hatırayı depolamak için beynin birbirinden uzak bölümlerinin harekete geçtiğini tespit etti
Çankırı'da, 2 milyar yıllık "siyanobakteri fosili" sergilenecek.
Bayburt'ta lise öğrencileri, görme engellilerin namaz kılmalarını kolaylaştırmak amacıyla kıble yönünü bularak kişiyi sesli komut sistemiyle yönlendiren cihaz tasarladı
GTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göktürk, "Sosyal medya hesapları yahut diğer e-posta ya da benzeri hesaplarla diğer sitelere kolay giriş yolunun tercih edilmemesi gerekmektedir. Bu sitelerin sadece şifre toplamak amacıyla kurulmuş olması ihtimali büyüktür" dedi
Üç boyutlu yazıcılarda üretilen biyo-protez fare yumurtalıklarının yerleştirildiği fareler sağlıklı yavrular dünyaya getirdi
NASA'nın Mars keşif aracı Opportunity, 2 yıl uzatılan keşif misyonunun yeni safhasında incelemeler yapacağı Perseverance Vadisi'ne ulaştı