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Amerika
Güncelleme: 01:15, 06 Haziran 2017 Salı

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ABD'den Mısır'daki vatandaşlarına 'saldırı' uyarısı
ABD'den Mısır'daki vatandaşlarına 'saldırı' uyarısı

ABD'nin Kahire Büyükelçiliğin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Mısır'daki ABD vatandaşlarına, ülkedeki ibadethanelerde Hristiyanları hedef alabilecek muhtemel "terör saldırılarına" karşı uyarıda bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Kahire Büyükelçiliği, Mısır'daki ABD vatandaşlarına, ülkedeki ibadethanelerde Hristiyanları hedef alabilecek muhtemel "terör saldırılarına" karşı uyarıda bulundu.

Büyükelçiliğin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Hristiyanlara ait noktalara daha önce saldırılar düzenlediğine işaret edilerek, yeniden saldırılar yapılmasının mümkün olduğu bildirildi.

Mısır'da ikamet eden ABD vatandaşlarının dikkatli olmalarının istendiği açıklamada, ülkedeki ABD misyonunun da ikinci emre kadar Kahire el-Kubra (Büyük Kahire) dışındaki dini yerleri ziyaret etmeyeceği vurgulandı.



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