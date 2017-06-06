Tunus'tan Katar krizine diyalog ve çözüm yolu çağrısı

Tunus'ta, Katar'la bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin farklı görüşler ortaya koyan siyasi partilerin kısmı sükunet çağrısı yaparken, diğer kısmı Katar'ın yanında yer alınması gerektiğini belirtti
Ülkede koalisyonun başı Nida Tunus Partisi Parlamento grubunu temsil eden Milletvekili Hasan el-İmari yaptığı açıklamada, olaya müdahale konusunda acele davranılmaması ve durumun netleşmesi gerektiğini söyledi.
İmari, Katar'a karşı uygulanan ambargonun uzun sürme ihtimalinin söz konusu olduğunu dile getirdi.
Nahda Hareketi Parlamento Grup Başkanı Nureddin Bahiri de teşkilatının körfezdeki gelişmeleri takiple meşgul olduğunu belirterek, bölünme ve çekişmelerden uzak durma ve diyalogla çözüm yolu arama çağrısında bulundu.
Katar'ın terörle mücadelede uluslararası tercihin yanında yer aldığını dile getiren Bahiri, bölünmenin, terörle mücadele gücünü zayıflatacağını söyledi.
Öte yandan, Parlamento'da solun adresi Halk Cephesi milletvekillerinden Jilani Hemmami, "Olanlar bölgede Vahhabilik ve İhvan olarak bilinen iki hat arasındaki çekişmenin patlaması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Gelişmelerin, Trump'ın Suudi Arabistan gezisinin ardından ortaya çıkmasına dikkati çeken Hemmami, "Bunun temelinde İhvan'a ve destekçilerine karşı alınan kesin tavır" olduğunu vurguladı.
Hemmami, "Katarlılar, Tunus'a zamanında yardımda bulunmuşlardı ancak siyasi baskıların Suudi blokunun yanında yer alınması yönünde olacağını bekliyorum." dedi.
Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Partisi Başkanı Muhammed Munsif Merzuki de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Stratejik ve tarihi bir çerçeveye oturtulmazsa anlaşılmayacak bir diz çöktürme hareketidir." değerlendirmesinde bulundu.
Merzuki, "Katar, Tunus'a dost bir ülkedir. Halkı temsil ettiği kabul edilen hükümetimizin Katar'ı boğmaya dönük bu uygulamayı protesto etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.
"Özgür Kütle" adıyla bilinen Parlamento grubu ise yayımladığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın tarafında yer alınmasının ülke çıkarları için daha uygun olacağı, aksi takdirde bu ülkelerde çalışan Tunusluların zor durumda kalacağı uyarısında bulundu.
Tunus'ta siyasi partilerin bir kısmı sükunet çağrısı yaparken, diğer kısmı da Katar'ın yanında yer alınması gerektiğini belirtti
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Pekin yönetimi, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini beklediklerini bildirirken, Tunus ve Filistin Dışişleri Bakanları da, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin bir an önce giderilmesini ümit ettiklerini dile getirdi.
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