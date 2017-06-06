Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 06 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek, büyükelçiler ile iftarda bir araya gelecek.
(Ankara/14.30/20.22)
2- Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı ile partisinin genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına katılacak, büyükelçiler ile iftarda buluşacak.
(Ankara/11.30/14.30/20.22)
3- AK Parti, CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.
(TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurulda sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine başlanacak.
- TBMM Adalet Komisyonunda bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin işleyişinde ortaya çıkan sorunların giderilmesine ilişkin kanun tasarısı ele alınacak.
(15.00/16.00)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Bakanlık'ta kabul edecek.
(Ankara/14.00)
2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleceğimi Koruyorum" isimli sosyal sorumluluk projesinin kapanış programı ve ödül törenine katılacak.
(Ankara/14.00)
3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç ile toplantı yapacak.
(Ankara/18.00)
4- TÜİK, 2016 yılına ilişkin yetişkin eğitimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, şehit aileleri ve gazilerle Şoförler Odası'nda iftar yapacak.
(Eskişehir/20.30)
SPOR
1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/20.00)
2- A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6. maçının hazırlıklarına Slovenya'da başlayacak.
(Portoroz/19.30)
ÖZEL HABER
1- Doğrudan yabancı yatırım sayısı 10 yılda 5 kat arttı
- EY'nin Avrupa Yatırım Çekiciliği 2017 Araştırması'na göre, 2006'da 28 olan Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırım projeleri geçen yıl yaklaşık 5 kat artışla 138'e ulaştı
- Doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl 2015'e göre yüzde 3 arttı
- Avrupa'ya yapılan doğrudan yabancı yatırımlar, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 15 artış göstererek 5 bin 845 proje ile rekor kırdı
- EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler:
- "(Türkiye'nin) Proje sayısındaki artışın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyoruz"
2- Somali'deki kolera salgınının ilacı Türkiye'den
- Sağlık Bakanlığı, Somali'de ülke geneline yayılan kolera salgını üzerine harekete geçerek 24 ton tıbbi malzemeyi Mersin Taşucu Limanı'ndan yola çıkardı
- Gemiye su ve gıda kaynaklı enfeksiyonların tespitini yapabilecek laboratuvar malzemeleri de yüklendi
- Doğu Afrika'nın en donanımlı sağlık merkezlerinden 230 yataklı Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesince, salgına ilişkin yardım ve koordinasyon faaliyetlerine devam ediliyor
3- Körfez gerilimi futbolu da vurabilir
- İngiltere merkezli Orta Doğu Enstitüsü Enerji Uzmanı Nasır Tamimi:
- "Katar, 2022'de düzenlenecek Dünya Kupası'nın detay projeleri için çimento, çelik gibi ürünleri büyük ölçüde Suudi Arabistan'dan alıyor. Bu ticaret sekteye uğrarsa masraflar artabilir, dahası Dünya Kupası'na ilişkin projelerin tamamlanması ertelenebilir"
- "Katar, doğalgazı politik bir silah olarak kullanmayı istemeyecektir. Eğer bunu yaparsa, Katar gazını satın alan diğer ülkelere kötü bir sinyal göndermiş olur"
Körfez geriliminde Katar, doğalgazı politik bir silah olarak kullanırsa, Katar gazını satın alan diğer ülkelere kötü bir sinyal göndermiş olur
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına iştirak edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Şırnak Şenoba'da yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen helikopterde şehit olan askerler için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. Hz. Muhammed'in hırkası, sakalı, ayak izi, mektupları, Hz. Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i gibi Peygamber asrının kokusunu ve bereketini bugüne taşıyan yüzlerce emanetin yer aldığı Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesi, Ramazan ayında daha çok ilgi görüyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği nedeniyle görevleri sona eren HSYK üyelerini ayrı ayrı kabul edecek.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
İtalya'nın Taormina beldesinde düzenlenen 43. G7 Liderler Zirvesi, ikinci gününde yapılacak toplantılarla son bulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Stadyumu'nda ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mezuniyet törenine katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya hareket edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi