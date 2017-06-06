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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 06 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 06 Haziran 2017

Körfez geriliminde Katar, doğalgazı politik bir silah olarak kullanırsa, Katar gazını satın alan diğer ülkelere kötü bir sinyal göndermiş olur

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek, büyükelçiler ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/14.30/20.22)

2- Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı ile partisinin genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına katılacak, büyükelçiler ile iftarda buluşacak.

(Ankara/11.30/14.30/20.22) 

3- AK Parti, CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

(TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30)  

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

 1- TBMM'den

- Genel Kurulda sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine başlanacak.

- TBMM Adalet Komisyonunda bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin işleyişinde ortaya çıkan sorunların giderilmesine ilişkin kanun tasarısı ele alınacak.

(15.00/16.00)  

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Bakanlık'ta kabul edecek.

(Ankara/14.00) 

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleceğimi Koruyorum" isimli sosyal sorumluluk projesinin kapanış programı ve ödül törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç ile toplantı yapacak.

(Ankara/18.00) 

4- TÜİK, 2016 yılına ilişkin yetişkin eğitimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) 

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) 

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, şehit aileleri ve gazilerle Şoförler Odası'nda iftar yapacak.

(Eskişehir/20.30) 

 SPOR

1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

2- A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6. maçının hazırlıklarına Slovenya'da başlayacak.

(Portoroz/19.30) 

ÖZEL HABER

1- Doğrudan yabancı yatırım sayısı 10 yılda 5 kat arttı

- EY'nin Avrupa Yatırım Çekiciliği 2017 Araştırması'na göre, 2006'da 28 olan Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırım projeleri geçen yıl yaklaşık 5 kat artışla 138'e ulaştı

- Doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl 2015'e göre yüzde 3 arttı

- Avrupa'ya yapılan doğrudan yabancı yatırımlar, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 15 artış göstererek 5 bin 845 proje ile rekor kırdı

- EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler:

- "(Türkiye'nin) Proje sayısındaki artışın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyoruz"

2- Somali'deki kolera salgınının ilacı Türkiye'den

- Sağlık Bakanlığı, Somali'de ülke geneline yayılan kolera salgını üzerine harekete geçerek 24 ton tıbbi malzemeyi Mersin Taşucu Limanı'ndan yola çıkardı

- Gemiye su ve gıda kaynaklı enfeksiyonların tespitini yapabilecek laboratuvar malzemeleri de yüklendi

- Doğu Afrika'nın en donanımlı sağlık merkezlerinden 230 yataklı Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesince, salgına ilişkin yardım ve koordinasyon faaliyetlerine devam ediliyor

3- Körfez gerilimi futbolu da vurabilir

- İngiltere merkezli Orta Doğu Enstitüsü Enerji Uzmanı Nasır Tamimi:
- "Katar, 2022'de düzenlenecek Dünya Kupası'nın detay projeleri için çimento, çelik gibi ürünleri büyük ölçüde Suudi Arabistan'dan alıyor. Bu ticaret sekteye uğrarsa masraflar artabilir, dahası Dünya Kupası'na ilişkin projelerin tamamlanması ertelenebilir"
- "Katar, doğalgazı politik bir silah olarak kullanmayı istemeyecektir. Eğer bunu yaparsa, Katar gazını satın alan diğer ülkelere kötü bir sinyal göndermiş olur"



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